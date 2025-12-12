Diplomacia virtual estilo Petro

En Colombia, la diplomacia a veces parece escrita por Gabriel García Márquez en uno de sus días más surrealistas. El último capítulo lo protagoniza Jorge Iván Ospina, nombrado por el presidente Gustavo Petro como embajador en Palestina justo después de romper relaciones con Israel, en pleno conflicto en Gaza. El resultado: una misión imposible, digna de comedia negra.

Colombia anunció con entusiasmo la apertura de una embajada en Palestina. La realidad es que no existe sede física, ni oficina, ni siquiera una placa en alguna puerta. La representación diplomática sigue dependiendo de la embajada en Egipto y de la oficina consular en Tel Aviv. Así que Ospina fue embajador de una embajada fantasma, más virtual que el plan de la paz total de Petro.

¿Cómo llegar a Palestina?

Aquí empieza el absurdo. Palestina no tiene aeropuerto internacional operativo. El aeropuerto Yasser Arafat en Gaza fue destruido hace años y tampoco hay vuelos directos a Cisjordania. La única opción para cualquier pasajero que desee ir a territorio palestino es aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv, Israel, y desplazarse por tierra hasta su destino, que ni siquiera está definido: ¿sería Gaza City o Ramala?

Pero aquí es donde la tragicomedia alcanza su clímax: Colombia tomó una posición clara y pública, rompiendo relaciones con Israel y alineándose abiertamente con Palestina en plena guerra. Un gesto diplomático de alto voltaje, digno de titulares, aplausos de la izquierda y discursos anti-Israel muy encendidos.

¿Y luego? Pues para que el embajador colombiano pudiera siquiera poner un pie en territorio palestino, necesitaba la autorización de Israel, el país al que Petro acababa de señalar como villano de la historia. Es como insultar al portero del edificio y luego pedirle que te abra la puerta porque olvidaste las llaves.

Así, pedir permiso para entrar como diplomático colombiano desplegado en Palestina, en medio de la guerra, era una misión imposible. Había que pedir un permiso que sería motivo de burla, pero sin ese permiso, ni embajada, ni misión diplomática, y mucho menos la selfi diplomática para Instagram.

Siete meses de espera… en Colombia

El nombramiento de Ospina duró siete meses. Siete meses en los que el embajador nunca pudo —por supuesto— llegar al territorio palestino. Finalmente, el decreto expiró y fue derogado por la Cancillería: “Deróguese el nombramiento con carácter ordinario del señor Jorge Iván Ospina Gómez… adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Estado de Palestina”. ¿La razón oficial? No tomó posesión del cargo dentro de los plazos legales. ¿La razón real? La pataleta de Gustavo Petro solo sirvió para hacer show y mostrarse como un héroe. Le sirvió para los titulares, pero no para que le dieran un Nobel.

¿Y el salario y los viáticos?

La cereza del pastel: aunque nunca se posesionó ni viajó, Ospina recibió más de 34.700 dólares para los viáticos y gastos de mudanza. Viáticos internacionales, transporte de menaje doméstico… todo pagado, mientras el embajador seguía en Colombia, sin ejercer ni un solo día. La Cancillería justificó los pagos como “beneficios especiales”, aunque la ley exige posesionarse para recibirlos. Ospina asegura que los fondos “no se han utilizado” y que, si la misión no se concreta, “serán devueltos al tesoro nacional”. Pero el dinero ya le fue transferido y la polémica está servida. ¿Se habrá configurado aquí alguna ilegalidad? Lo tendrá que decir la Procuraduría.

En resumen