Director-propietario

Que Santos les abrió las puertas a los republicanos de la guerra civil española y se las cerró a los judíos era algo que ya se sabía. Que su canciller, Luis López de Mesa, era un furibundo antisemita también se conocía. Para López de Mesa, los judíos tenían una “orientación parasitaria de la vida”, afirmación que parece calcada de Mi lucha, en la que Hitler escribió: “El judío fue siempre un parásito en el organismo nacional de otros pueblos”. Lo que no se sabía –y ahora revela la profesora Maryluz Vallejo– es que también fue antisemita el ministro de Colombia en Berlín, Jaime Jaramillo Arango. Informaba al Gobierno de Santos en 1938: “También conviene no olvidar que el Gobierno debe ser muy parco en otorgar Cartas de Ciudadanía a estos individuos [los polacos] y a los inmigrantes judíos en general, a fin de que si el problema de los indeseables se complica, no tenga las manos amarradas para poderlos sacar en cualquier momento”. En otro despacho reiteraba el calificativo de indeseables al informar al Gobierno que las compañías de navegación alemanas se habían quejado ante el cónsul colombiano en Hamburgo por la restricción de visas que afectaba la venta de pasajes “como si no fuera Alemania la causante de estos trastornos y como si ella no nos estuviera perjudicando a nosotros acomodándonos esos indeseables”. Jaime Jaramillo Arango también se refería a los judíos que acudían en Berlín a la legación de Colombia: “El problema de la emigración judía sigue en su fina. Yo he estado luchando por contener la corriente de aspirantes que casi en tumulto se presentan aquí en la Legación a solicitar el permiso de ir a Colombia y la visa respectiva. No obstante, encuentro tantas dificultades para sostener la determinación de restringir al mínimo estos permisos que empiezo a temer que me arrolle la corriente”.