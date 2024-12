Duque y la historia

A Iván Duque se le atravesó la pandemia. Toda política quedó dependiente de cómo Colombia sale del coronavirus. Es la realidad que le toca al presidente. Lleva más de cuatro meses por TV diariamente a las seis de la tarde hablando de la covid-19. Que un mandatario se comunique por televisión como único vehículo es un hecho sin precedentes en el país. Su imagen se ha visto afectada negativamente con el paso de los días, el crecimiento de la aburrición de la gente, la crisis económica y el temor al virus. En otras palabras, es hora de cambiar el formato.

Este lunes es un escenario ideal para hacerlo y además aprovechar para dar línea para el segundo tiempo. ¿Cuál debe ser el enfoque del Gobierno? No es posible hacer de todo; hay que priorizar y abandonar lo menos urgente.

La Jurisdicción Especial para la Paz es una de ellas; no vale la pena seguir intentando reformarla. Es un cambio sin futuro en el Congreso y mucho más en la Corte Constitucional. No es momento de terquedad; toca aceptar a la JEP y trabajar con ella. La JEP necesita producir resultados, pero ya sin el peligro de desaparecer. Un golpe para el Centro Democrático, que lleva dos años en campaña para eliminarla. Tendrá que aceptar su derrota o enfrentar una política polarizada. Para Paloma Valencia, en particular, es un reto: seguir con su discurso perdedor o cambiarlo de enfoque.

Igual ocurre con las reformas laborales y pensionales. No unen a los colombianos y no es el momento adecuado para discutirlo. No hay ambiente para debatirlo. Es una tarea del presidente de 2022. Tal vez valdría la pena hacer el anuncio en el discurso y quitarlo del ambiente. Dejarlo por ahí rondando no facilita el esfuerzo de otros temas más urgentes.