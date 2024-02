Nadie como él ha llegado a perfeccionar tanto la combinación de formas de lucha: a la Corte le aplicó apenas la dosis suficiente de violencia para el momento. Pero más grave que la violencia física, fue la violencia psicológica; mandar a agitar banderas del M-19 es un mensaje contundente para los magistrados: si no me nombran mi fiscal rápido, ¡ya saben de lo que soy capaz!

Otra sutileza para recordarle a la corte quién manda sobre los que deben protegerlos y hasta dónde ha llegado a permear con su ideología a la institucionalidad armada. Pero la revolución no se puede hacer en el marco de la Constitución, porque las revoluciones no admiten separación de poderes, todo el poder debe estar concentrado en el caudillo que la lidera. De hecho, ese es el verdadero objetivo de la revolución, el poder absoluto e intemporal.

Para Petro, la toma de la Fiscalía es crucial, no solamente por los procesos penales que afectan a su familia y a su campaña, sino para su plan revolucionario. Es un hecho que las tres ternadas para ser fiscal general tienen afinidades inocultables a su causa; si no las tuvieran, ya habrían renunciado al ver el método criminal que utiliza su nominador para que sean nombradas.

El asedio a la Corte continuará porque, contrario al Congreso, Petro no la puede comprar. Y Petro no va a cambiar. Eso quiere decir que la Corte no tiene condiciones para nombrar fiscal general de la Nación, ni de esta, ni de ninguna otra terna que presente un presidente que los presiona con violencia. Si la Corte se deja intimidar y le nombra su fiscal a Petro, y la mayoría del Senado se deja comprar como ocurrió en la Cámara y le aprueban sus reformas, entraremos en la siguiente fase, aun más violenta que esta y ya desinhibida de cualquier pudor democrático. Es el punto de no retorno para Colombia.