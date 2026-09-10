Todavía me acuerdo cuando era gomoso de los crucigramas y había una pregunta que tocaba contestar con dos letras. La pregunta era cuál es el documento más manoseado y tocaba contestar: la CC.

La primera cédula de ciudadanía, la número uno, fue emitida el 24 de noviembre de 1952 al entonces presidente Laureano Gómez Castro. Desde ahí, hasta nuestros días, ha habido bastantes cambios y modificaciones, empezando por el derecho de las mujeres a tener una. Esto en los años 60.

Hoy en día, la cédula de ciudadanía tiene todos los adelantos tecnológicos, empezando por tener código de barras. Le falta solamente el chip, que me imagino será lo próximo.

En cuanto a la tarjeta de identidad, que es para menores de edad, cada día funciona más. Tiene ya el mismo número del Registro Civil y que también será el mismo de la cédula. Sin embargo, en infinidad de temas sigue siendo indispensable presentar el Registro Civil, cosa que para mí resulta absurda.

Colombia es, tal vez, uno de los países en donde se hace más tramitología. Todo es demorado; de hecho, muchas veces se pierden días completos haciendo trámites o vueltas. Somos de una ineficacia bárbara. A continuación voy a anotar las que, creo, son las principales situaciones o eventos en donde es indispensable presentar o utilizar la cédula de ciudadanía.

Antes del listado, vale la pena anotar que en infinidad de operaciones y situaciones piden, además del número de la cédula, la fecha y el lugar de expedición. Cualquier persona con un mínimo de criterio pensaría que el número es nacional, por lo tanto, el lugar y la fecha de expedición deberían ser irrelevantes. Lo más triste es que pregunté por redes acerca de este tema y muchos creen que es muy importante pedir esa información. Yo no creo.

Para muchos trámites, un número significativo de entidades nos exige una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 % y firmada con huella digital. Si eso es tan importante, ¿por qué la Registraduría, en el momento de la expedición del documento, no nos entrega otro al 150 % para hacer esos trámites? Pues porque no tiene ningún sentido que se nos pida eso.

Por ejemplo, cuando uno va a pagar con tarjeta de crédito, en algunos establecimientos comerciales piden que se muestre la cédula, pero si se paga con tarjeta débito, no lo tienen que hacer. En ningún país donde he viajado últimamente me ha tocado mostrar absolutamente nada diferente a la tarjeta de crédito. Otro absurdo.

Hoy en día piden la cédula en todas partes. Lo hacen en la entrada de muchísimas oficinas públicas o privadas. En el aeropuerto, la piden en el counter, en las puertas de salida y en la salida particular, tres veces en menos de una hora para el mismo trámite. Mejor dicho, no sé qué harían muchas de las personas si no tuvieran que pedir la cédula. Seguramente, su cargo no se necesitaría.

Aunque muchos dicen que son temas de seguridad y que hacen muchas trampas, la realidad es que nos fascina la tramitología, hacer todo complicado. Ojalá algún día se acabe ese pensamiento.