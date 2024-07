El Ejemplo de James

La redención de James es una de esas historias que tanta falta nos hacen como nación. Es la demostración de que, cuando nos lo proponemos como James, nada ni nadie nos detiene. El gran pecado que tenía Rodríguez era que Dios le había dado una apariencia y las condiciones para ser el mejor de los mejores, pero él no estaba haciendo lo suficiente para explotarlas. Soy de los que creen que no hay mayor pecado que el de dilapidar los dones que el Todopoderoso nos da por culpa de la pereza, el ego o la complacencia. Al contrario, si Dios te otorga algo especial, eso no debe ser considerado un activo, sino una gran deuda que se tiene con el cielo y que se debe pagar con todos los intereses.