El exilio de Edmundo

Luego de aclarar cómo el cambio profundo que se dio en Venezuela con las elecciones del pasado 28 de julio dejó como resultado una dictadura radical y un Gobierno electo legítimo, podemos entrar a analizar esa noticia triste y difícil de digerir del exilio del presidente electo, Edmundo González Urrutia. Su exilio me dio en el alma y en el corazón, máxime cuando me recordó, guardadas las proporciones, obviamente, el momento en el que me tocó salir de Colombia, pues las Farc me iban a asesinar. La verdad, esa decisión, que de ninguna manera se puede cuestionar, pues el temor y la preservación de la vida es un asunto individual, tiene mucho de bueno y de malo. Pero no nos digamos mentiras, por ahora, es un triunfo de la dictadura, que si se juega bien por parte de Edmundo puede ser su más grande error.