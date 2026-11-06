El mercado votó el Congreso. Nadie votó el fin de la guerra

Hay pocas regularidades tan confiables en la política estadounidense como el castigo de mitad de mandato. Desde 1946, el partido del presidente perdió escaños en la Cámara en 18 de 20 elecciones, 26 en promedio. Lo del 3 de noviembre no fue una anomalía: fue la regla, con una escala que sí importa.

A mediodía del jueves 5, con votos aún por contar, los demócratas controlan el Senado con al menos 54 escaños frente a 44 republicanos —Alaska y Misisipi sin declarar— y la Cámara con al menos 240 frente a 147. Los totales finales pueden moverse; las mayorías, no. El Congreso que se juramenta el 3 de enero de 2027 será demócrata. Hasta entonces, los republicanos siguen al mando.

Eso cambia las reglas del juego. No porque Washington vaya a gobernar con elegancia —un Congreso demócrata y un presidente republicano casi nunca lo hacen—, sino porque congela lo que el Ejecutivo quería hacer por ley y abre lo que solo se hace con citación: audiencias, supervisión y veto cruzado. Un presidente sin mayoría no se repliega. Se va a donde no necesita votos. En 2006, Bush perdió el Congreso por Irak y mandó más tropas. En 2018, Trump perdió la Cámara y en 2019 subió aranceles a China. Hoy ese espacio se llama Irán y el estrecho de Ormuz.

Lo que el mercado ya había votado

La verdadera sorpresa no fue el color del Congreso. La víspera, Polymarket le daba casi tres de cada cuatro chances a que los demócratas se llevaran ambas cámaras. El mercado de predicción ya había votado. El de acciones, también: en las dos semanas previas, los semiconductores y las eléctricas de Texas ya bajaban, mientras el VIX —el índice del miedo— subía hacia 21.

El 4 de noviembre, el día después, el guion clásico se cumplió a medias. El S&P 500 subió y el VIX se desplomó de cerca de 21 a menos de 17: se vendió la incertidumbre, no la economía. Bancos y solar ganaron. Bajo esa calma, un castigo selectivo: cayeron los chips y NVIDIA; Vistra —la eléctrica texana más ligada a los centros de datos— se hundió casi 14 %; y el Brent perdió cerca de una décima parte de su precio en una sesión.

Esa caída del petróleo merece una lectura propia. No fue el precio de un fin de guerra. Fue el precio de un Congreso que deja menos margen para escalar. El mercado cotizó menos espacio para la aventura, no la paz.

El escenario que nadie descuenta: el petróleo hacia abajo

Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Si la guerra se resuelve —o si Washington la gana de un modo que reabra Ormuz— la oferta del Golfo se normaliza y el productor más grande sigue bombeando. En ese mundo, el petróleo tiene más espacio para bajar que para subir.

Nadie está descontando ese escenario con seriedad. La caída de cerca del 10 % del Brent el 4 de noviembre no descontó un alto el fuego ni una victoria. Descontó menos margen político para escalar después de los midterms. Son dos cosas distintas.

Ahí está la asimetría. La escalada es el riesgo conocido: el mercado lo ha visto y, en parte, lo ha metido en el precio. Una resolución sería la sorpresa. Petróleo más bajo. Inflación más baja. Tasas con menos presión. Un votante que recuerda el bolsillo antes de 2028. Las sorpresas que nadie mira suelen ser las que mueven el precio. No hace falta inventar probabilidades. Basta admitir que el consenso mira la guerra que continúa y casi no mira la que termina.

Para Colombia, país exportador de crudo, ese escenario no es abstracto. Un Brent más bajo alivia la factura del consumidor estadounidense y aprieta las cuentas fiscales y el flujo de dólares de un exportador. El peso corrigió hacia 3.220 por dólar el 4 de noviembre, lejos del nerviosismo de 3.250. Treinta pesos importan cuando se pagan importaciones y deuda en moneda extranjera. No resuelven el déficit que el FMI ya calificó de preocupante. Solo cambian el viento externo: el petróleo que hoy se lee como geopolítica mañana se lee como recaudo.

Texas: donde la IA se encuentra con el votante

El punto de inflexión no está solo en el Capitolio. Está en Austin.

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convierte en la primera gobernadora demócrata de Texas desde 1994. James Talarico derrotó a Ken Paxton y le da al estado su primer senador demócrata desde 1993. Hinojosa prometió una moratoria a los centros de datos hasta que la Legislatura escriba reglas sobre electricidad, agua, comunidades e incentivos. Abbott ya había pausado el 3 de agosto las conexiones de grandes cargas mientras ERCOT —el operador eléctrico de Texas— auditaba la cola. La diferencia no es si hay escrutinio. Es cuánto dura y quién lo escribe.

En agosto, esa cola rondaba los 474 gigavatios, alrededor del 90 % asociados a centros de datos: unas cinco veces la demanda pico histórica de la red texana, cercana a 91 gigavatios. De ese embudo, apenas 5,9 gigavatios ya están energizados. Para un lector colombiano, es como si XM reportara pedidos equivalentes a cinco picos nacionales y solo tuviera encendida una fracción mínima. Hay estimaciones de que Texas concentra cerca de un tercio de la capacidad de centros de datos de EE. UU. hacia 2028; y otros análisis ponen en riesgo inmediato unos 13 gigavatios. Una cola especulativa no es demanda real. Una moratoria sí es un precio.

Texas no “mata” la inteligencia artificial. La saca, en parte, de la red pública. Quien genera su propia energía —gas detrás del medidor, baterías, contratos bilaterales— queda menos expuesto a la pausa de ERCOT. Terafab de SpaceX en el condado de Grimes, pensado para alimentarse con gas propio y no con la red, es el prototipo. Cuando una tecnología acelera, el cuello de botella se mueve. Quien lo controla controla la curva. Ayer eran los chips. Hoy es el megavatio con permiso.

La oportunidad: el megavatio fuera de la red

Si la red pública es el cuello de botella, el centro de datos deja de ser solo un cliente y se convierte en su propia planta. El modelo viejo era pedir la conexión y esperar. Con una cola cinco veces el pico de la red y una moratoria en camino, esperar dejó de ser opción. La respuesta es generar en el sitio: gas detrás del medidor, baterías, solar con almacenamiento y, más adelante, reactores modulares pequeños. No es una apuesta verde ni fósil. Es una apuesta por el tiempo: quien tiene energía propia no hace fila.

Eso desplaza el valor hacia la infraestructura de la autonomía —turbinas, baterías, microrredes, software— y cambia la geografía: la ventaja ya no es estar cerca de un nodo de la red, sino cerca del gas, del sol o del agua, con permisos en regla. El 4 de noviembre lo insinuó: cayó la eléctrica atada a la red texana y subió la solar.

La red seguirá siendo la columna vertebral. Pero la IA aprende lo que aprendió internet: lo centralizado escala hasta volverse el cuello de botella, y ahí gana lo distribuido. Para Colombia, con matriz hidráulica y autogeneración vigente desde la Ley 1715 de 2014, la pregunta no es si llegarán centros de datos, sino si llegarán con su propia energía.

Qué mirar con fechas

El 4 de noviembre se pagó por el gridlock —menos legislación grande, menos gasto nuevo— y se cobró el peaje de la inteligencia artificial. El régimen no cambia porque un partido pierda escaños. Cambia cuando el cuello de botella se mueve de un insumo a otro. Y cuando un escenario de paz energética queda fuera del precio.

Lo que hay que vigilar:

Ormuz y el Brent. Si un acuerdo —o una victoria que reabra el estrecho— normaliza la oferta del Golfo mientras EE. UU. sigue siendo el mayor productor, el petróleo puede seguir bajando. Si hay escalada, la misma gasolina que costó el Congreso vuelve a decidir. Colombia, como exportador, siente ambos lados.

La Legislatura de Texas, 12 de enero de 2027. Qué tan dura sale la moratoria, quién paga la ampliación de la red y si los proyectos con generación propia quedan fuera.

El informe de auditoría de ERCOT, previsto para el 10 de diciembre de 2026: cuántos de esos 474 gigavatios sobreviven al filtro.

El techo de deuda y el presupuesto federal bajo Congreso demócrata: el gridlock no recorta el déficit; lo congela. Los intereses ya superan el billón de dólares al año.

Semiconductores y eléctricas de Texas como termómetro: si el castigo del 4 de noviembre se profundiza, el mercado cotiza un peaje permanente, no un susto de 48 horas.

La política hay que leerla como cambio de régimen, no como titular. El secreto de estos midterms no es que los demócratas ganaran: Polymarket lo daba por hecho. El secreto es doble. El votante descubrió que la inteligencia artificial se paga en la factura de la luz —y que Texas eligió a quien prometió ponerle freno. Y el petróleo cotizó menos guerra, no el fin de la guerra. Washington cambió de manos. El megavatio empieza a salir de la red. El barril, si la paz llega, todavía no tiene precio.