El mundo no cambia con tu crítica, cambia con tu ejemplo

Vivimos en la era de la opinión instantánea y la indignación de quienes se sientan a criticar y a expresar sus opiniones de cómo deberían ser las cosas, pero sin atreverse a tomar ninguna acción que contribuya a la construcción de un mundo más humano.

Es muy fácil señalar lo que está mal, juzgar las decisiones políticas y lamentar la decadencia que asfixia a nuestras naciones. Sin embargo, la crítica estéril funciona como un anestésico: nos hace creer que estamos haciendo algo por el mundo cuando, en realidad, solo estamos sentados mirando el dolor ajeno.

Las palabras que señalan destruyen y no aportan nada más que frustración; solo los actos hechos con generosidad, decisión y determinación construyen un futuro mejor.

El mundo no necesita más jueces: necesita testimonios vivos de personas valientes que se atreven a dar lo mejor de sí mismas incansablemente y a decirle sí a la vida a pesar de todo.

Para entender cómo transformar este impulso, es importante volver a la psicología existencial de Viktor Frankl. El neurólogo y psiquiatra austríaco, tras sobrevivir a los campos de concentración nazis, nos legó una verdad inquebrantable en su obra El hombre en busca de sentido: al ser humano se le puede arrebatar todo, como lo están viviendo nuestros hermanos venezolanos; pero nada ni nadie puede arrebatarles la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante las desgarradoras circunstancias que la vida les arroja.

Frankl nos demostró que el sufrimiento no es el fin del camino, sino un espacio donde se nos interroga.

Cuando miramos crisis humanitarias que nos rompen el alma, la pregunta no es “¿por qué el mundo permite esto?”, sino “¿qué respuesta voy a dar yo ante este dolor?”.

La respuesta de Frankl no fue la queja; fue el servicio a los demás prisioneros, el ejemplo de dignidad en mitad del fango y la desolación.

A este eco existencial me uno con fuerza. Mi enfoque humanista nos recuerda que el dolor no debe aislarnos, sino volvernos profundamente fraternos.

Yo sostengo que la verdadera sanación del alma y de la sociedad ocurre a través de los vínculos, de la compasión entendida no como lástima, sino como una generosidad activa. Para mí, el amor y el servicio son las herramientas fundamentales para trascender el sufrimiento propio y el ajeno.

Cuando elegimos el ejemplo sobre la crítica, encendemos lo que yo defino como esa chispa divina de la solidaridad que disipa la oscuridad de la indiferencia.

Esta fusión de propósito y generosidad encuentra hoy un rostro urgente: el dolor de Venezuela y de tantos otros rincones del mundo que sufren.

La crisis humanitaria global, la fractura de los hogares y el desamparo de millones de venezolanos no pueden seguir siendo meras estadísticas para los debates sociales o las quejas vacías.

El sufrimiento de un pueblo es un llamado directo a nuestra fraternidad global.

Lo que cambia la triste realidad es el ejemplo del ciudadano que tiende una mano, del profesional que dona su tiempo, de las comunidades que acogen con generosidad y de los jóvenes que se unen con alegría y gratuidad para donarse al que sufre.

Ejercer la fraternidad hacia el mundo y ahora hacia Venezuela, hacia los más vulnerables de las guerras actuales y hacia el vecino desamparado, es el verdadero motor del cambio.

Cada acto de desprendimiento y empatía es una declaración de principios: es decirle al mundo que el dolor del otro también es mío.

No cambiaremos los sistemas estructurales con un comentario desde la comodidad de nuestra casa. Cambiamos el entorno que nos rodea cuando elegimos encarnar los valores que exigimos en los demás; eso es coherencia.

Si anhelamos un mundo más justo, seamos el ejemplo de esa justicia. Si queremos un mundo más compasivo, sembremos generosidad en el terreno de la necesidad ajena.

La historia humana no la reescriben los que critican desde la comodidad de la orilla, sino los que, con su ejemplo activo, se atreven a cruzar el río para salvar a su hermano.

Y tú, ¿qué estás haciendo hoy por tu prójimo? Porque el mundo no cambia con tu crítica, ¡cambia con tu ejemplo!

Mi píldora para el alma: tu libertad será real cuando te atrevas a salir de tu comodidad para servir al prójimo que necesita de tus acciones, no de tus opiniones.