El Plateado oscuro

El Plateado es un corregimiento del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Está situado sobre cordillera Occidental, en medio del cañón del Micay, siendo esto su valor estratégico, pues conecta al resto del departamento del Cauca con el Pacífico, ofreciendo la mejor y principal ruta del narcotráfico. Pese a que el poblado nace en los inicios de la década de los 50, fue en la del 70 cuando comienza a desarrollarse gracias a la migración de colombianos que llegaron desde muchos rincones de la Patria para trabajar como raspachines, atraídos por la bonanza de la marihuana y luego de la coca. Este corregimiento, a diferencia de la mayoría de los del país, presenta un particular desarrollo y concentración de viviendas, en donde conviven al menos unas ocho mil personas. Para ese tiempo, los 70, aun los grupos armados no ejercían un control material y real de la zona, y su participación en la cadena ilícita se limitaba al cobro del impuesto al “gramaje”.

En los años 80, los grupos guerrilleros comienzan a manejar los laboratorios de producción de pasta de coca, luego finalizando los 90, ya se habían apropiado de los cultivos, los laboratorios y las rutas del narcotráfico, hasta hoy, cuando ya operan como verdaderos carteles, asociados con los mexicanos de Sinaloa y Nueva Generación. El Plateado aparece enclavado en medio de un mar de cultivos de coca, más de 10 mil hectáreas, dicen los que estudian el fenómeno del narcotráfico, que no debe ser extraño, pues la zona del municipio de Argelia concentra el 75 % de los cultivos de coca del departamento. Este sui géneris corregimiento, tiene más de dos docenas de hoteles, estación de servicio de combustible, colegio, un amplio comercio, sitios de diversión y una población confinada que ofrece mano de obra disponible a todo momento. No es un tema menor el hecho que muy cerca de allí, en lo alto de la cordillera, en López de Micay, exista una pista de aterrizaje.

‘Perseo’ pudo haber sido una operación más, de las tantas que ha adelantado el Ejército Nacional en ese sector, pero la maniobra inusual, por la cantidad de efectivos (1.400 hombres, según el Gobierno), el empleo de vehículos blindados de la caballería, con el poder de fuego que ellos aportan a la acción militar, y varios helicópteros (ninguno de los rusos, pues estos siguen en tierra) dio un toque de espectacularidad al ingreso de las tropas al poblado. Hasta hoy, no se conocen los resultados concretos de tan costoso despliegue de fuerza, salvo la aparente captura de dos disidentes y la incautación de material explosivo guardado en una vivienda. Como es tradicional, los delincuentes salieron en desbandada, algunos huyeron cordillera arriba y otros se sumergieron entre la comunidad en la que viven.

Ese mismo día, aun sin consolidar el objetivo, el Gobierno anunció la visita al corregimiento de parte del gabinete para llevar el portafolio de la oferta institucional. La llegada de los funcionarios fue tan espectacular como la misma operación militar. Las redes sociales, por acción de los seguidores y bodegas afectas al mandatario, se saturaron dando a conocer el “histórico” evento. No hubo reunión con las comunidades, no se desarrolló ningún consejo de seguridad y, durante dos horas, la delegación gubernamental se paseó por las polvorientas calles del pueblo, luciendo cascos y chalecos blindados, posando y saludando, saludando y posando, prometiendo, además, que el Gobierno del ‘cambio’ no los va a dejar solos, va a construir un establecimiento de salud, llevará internet a las casas y al colegio, además, se trabajará para sustituir las centenares de hectáreas de coca que rodea a tan sufrida comunidad. Pronto los helicópteros levantaron el vuelo con tan ilustres visitantes y mientras que toda Colombia aplaudía, según los activistas de las redes, por la osada decisión presidencial, mientras tanto en El Plateado, quedaron los soldados vigilantes y en sus habitantes, quedó el sinsabor de haber sido instrumentalizados, nuevamente, esta vez por el estado.