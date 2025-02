Si hay algo que, dentro de nuestro realismo mágico, no hemos interiorizado la mayoría de los colombianos, es el principio de causa consecuencia. Pareciera que dentro de nuestro raciocinio estuviéramos acostumbrados a que circunstancias imprevisibles, surgidas de la nada y aleatoriamente, determinaran con una potencia inusitada el devenir de los acontecimientos. Así las cosas, las decisiones personales, empresariales y de política pública nunca parecieran poderse examinar y juzgar, ya que siempre queda la duda sobre si tienen consecuencias sobre el futuro.

A nivel personal, muchos colombianos tenemos la perjudicial manía de interpretar nuestros males como el resultado de los actos de enemigos imaginarios que vamos creando a medida que los necesitamos. Si estoy mal económicamente es culpa del gobierno actual o de los siglos de opresión de una clase dirigente y empresarial que extorsiona hasta el último recodo de la población. Si no logro mis objetivos se debe al clasismo, al racismo, al machismo, al catolicismo, al imperialismo o cualquier otro modismo del cual soy víctima y que no deja que me desarrolle como persona.