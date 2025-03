El turno es para la plenaria del Senado

No todo lo que ocurre en Colombia durante este cuatrienio es negativo. De hecho, un aspecto que se ha fortalecido es la separación de poderes, impulsada en parte por las propias acciones del gobierno en contra de la democracia. A pesar de los intentos del presidente Petro y sus aliados por debilitar otros órganos del poder, tanto el poder Legislativo como el Judicial han respondido con firmeza, consolidando su autonomía y ganando el respaldo ciudadano.

En mi columna anterior mencioné que los colombianos no podemos ser “tontos útiles” del gobierno y, hoy, reitero la importancia de que la plenaria del Senado analice con rigor la consulta popular que pretende impulsar el Ejecutivo. Es previsible que el gobierno formule preguntas con un enfoque populista, cuyo verdadero propósito no es resolver problemas estructurales, sino fortalecer políticamente al presidente y su movimiento, que ha experimentado una notable pérdida de apoyo ciudadano. Esta realidad quedó en evidencia con el fracaso del llamado “día cívico” de la semana pasada, un intento de movilización que no obtuvo la respuesta esperada.