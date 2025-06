En medio de los enredos, Colombia en el Consejo de Seguridad

Se decía que López Michelsen “ponía a pensar al país”. Petro ha logrado “poner a hablar al país”, pero no solo un día, sino durante 24 horas diariamente. No hay un día que pase sin que diga algo insólito o pugnaz, que no genere inmediatamente una polémica a nivel nacional. Llegando al extremo que cuando durante dos días deja en alguna forma de aparecer, algunos afirman que debía estar en algún trance complicado.