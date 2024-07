En un mar de coca

El cumplir la intención del gobierno de no perseguir a los cultivadores y centrar sus esfuerzos en la interdicción, es decir, después que las actividades de siembra, cosecha, transformación y venta, está llevando al país a enfrentarse a un escenario que es importante tener muy presente y entenderlo con la amplitud suficiente, pues desde el gobierno se está vendiendo una percepción que no es real.

El número de incautaciones, y la cantidad de droga aprehendida en cada una, refleja precisamente el aumento en la producción de coca en las montañas y selvas en las zonas controladas por los grupos armados y por los carteles nacionales y mexicanos. Hay coca por todos lados, literalmente los colombianos nadamos en un mar de cocaína, la cual se mueve en todos los medios de transporte y por todos los territorios. El aumento de los cultivos ilícitos y la no erradicación han generado una sobreoferta del producto, el cual no alcanza a ser vendido en su totalidad y gran parte de las “panelas” son encaletadas para regular el precio que hoy está muy bajo dada la alta producción. Mucha se está destinando al mercado interno y alimenta de manera considerable el microtráfico.

No quiero pensar que tantas incautaciones sean producto de acuerdos secretos entre gobierno y carteles para mostrar resultados en esta materia, pese a no erradicar y mostrar así la efectividad de su política. Mientras tanto, las montañas del Cauca parecen un pesebre con tantas luces alumbrando los cultivos de marihuana y la deforestación que –dicen– está disminuyendo se continúa dando, no para el pastoreo, sino para cultivar más matas de coca. Ojalá las tierras que está entregando el Gobierno nacional y las contempladas en la reforma rural integral no tengan ese destino.