En Venezuela, elecciones; en Colombia, veremos…

Sin embargo, otro líder opositor Henrique Capriles, ha rechazado la posición de Corina, se postula como candidato al parlamento venezolano e invita a sus partidarios a participar aduciendo que no se le debe dejar el camino expedito a Maduro, ya que lo que más lo favorece es la abstención de la oposición.

La controversia sobre el Esequibo se encuentra a consideración de la Corte Internacional de Justicia. No obstante que Venezuela se ha negado a aceptar la competencia del alto tribunal, en una decisión del 1° de mayo pasado, la Corte le ordenó a Venezuela que, mientras no hubiera un fallo definitivo sobre la disputa, no convocara elecciones en el territorio Esequibo.