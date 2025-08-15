Suscribirse
Julio Londoño Paredes Columna Semana

Opinión

Entre peligrosos, equívocos y amenazas

Estamos en medio de incertidumbres en la política exterior colombiana.

Julio Londoño Paredes
15 de agosto de 2025

Maduro afirmó que había hablado con Petro para unir a los ejércitos de Colombia y de Venezuela con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera.

El anuncio causó sorpresa y Petro tuvo que aclarar que lo que trató de decir su colega fue que las fuerzas militares de los dos países debían “articularse” con ese propósito. ¿Por qué no se habrán “articulado” durante los últimos tres años, con la amistad existente entre ambos presidentes?

No se sabe si la “articulación” incluiría la expulsión —de parte de las Fuerzas Militares venezolanas— de los grupos armados colombianos que reciben refugio y protección en ese país, y que proyectan los actos de terrorismo en Colombia.

Tampoco se conoce si la “articulación” incluiría la posibilidad de que el Ejército y la Policía de nuestro país, en “persecución en caliente”, pudieran ingresar a territorio venezolano para combatir a los grupos armados que delinquen en Colombia, pero que pasan a Venezuela en busca de refugio. Esos interrogantes los podrá despejar el general Padrino López.

Lo más leído

1. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
2. Cayó en España la falsa médica que atendió pacientes, firmó defunciones y estafó a varias clínicas en Barranquilla
3. Ley laboral entrega beneficio a quienes pertenecen a Nueva EPS, Sanitas, Sura y más entidades: así puede usarlo

Nuestro mandatario ha indicado, además, que en caso de una acción como la insinuada por Trump contra Venezuela, las Fuerzas Armadas colombianas entrarían a ese país para apoyar al régimen. Maduro y su camarilla agradecieron la intención colombiana. Las instrucciones de Donald Trump al Pentágono de usar la Fuerza Militar contra carteles de la droga que su administración considera como terroristas, como el del Cartel de los Soles, abre todo tipo de posibilidades.

Sin embargo, lo que no se sabe es cómo sería una eventual intervención norteamericana en Venezuela. Si algo parecido a la misteriosa Operación Guacamaya, en la que sacaron de la Embajada argentina a un grupo de asilados que se encontraba en esa sede diplomática; como la desastrosa Operación Amanecer Rojo, emprendida por Estados Unidos en diciembre de 2003, para capturar a Sadam Huseín, o la lamentable Operación Libertad Duradera de invasión a Afganistán. No puede ser tampoco como la Operación Causa Justa para invadir Panamá y capturar al general Noriega en 1989 que, aunque alcanzó su objetivo, lo hizo en medio de un baño de sangre.

Una acción armada de esa índole contra Venezuela sería el mayor error norteamericano de la época contemporánea. Enfrentaría a muchos estados, volvería a Maduro un héroe y, de pasada, aun sin mandar tropas a Venezuela, a Petro como un gran caudillo.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau —al que Petro estuvo tentado a no dejar entrar a Colombia—, dijo que el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad, y que Estados Unidos no puede ir por el mundo cambiando gobiernos.

Malas noticias entonces para Maduro, que no pasará a la posteridad como un héroe; incluso para Petro, que ante una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, no podría declarar un “estado de emergencia nacional” en Colombia en solidaridad con el mandatario venezolano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump responde cuál será el papel que tendrá Ucrania en los diálogos con Rusia, a horas de su reunión con Putin

2. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

3. Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

4. ¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido de fallo contra el abogado Diego Cadena

5. Tauro hoy: esta es la predicción para el viernes 15 de agosto para el signo de tierra del zodiaco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

columnaOpiniónJulio Londoño Paredes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.