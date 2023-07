¡Es la campaña, estúpido!

¿Alegan que debemos quedar agradecidos con Petro porque no violó la Constitución y la ley? ¿Qué es eso? ¿Es la extensión de la doctrina presidencial de pagar para que no maten? ¡Felicitemos al presidente por no violar la ley!

Los grandes opinadores de izquierda tipo Coronel y Duzán, de remota independencia, los “spin doctors” catalanes de Petro y los bodegueros digitales del régimen quieren torcerle el cuello a las implicaciones nefastas de la captura por la imputación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro.

Emperrados en crear el melodrama del padre sufrido por el hijo, ese del “yo no lo crie”, ahora buscan afanosamente redorar el blasón de demócrata del Presidente alegando que ninguno de sus antecesores hubiera permitido la captura, como si alguno de los expresidentes o el mismo Petro tuviera es capacidad, que constitucionalmente no tienen.

A ratos parece que todo el aparataje de imagen del presidente está logrando su propósito. ¿Qué nos pasa?

Cómo es posible que en los recuentos de diversos medios sobre la captura del desvergonzado hijo presidencial no se relacionen los “Petro videos” de campaña donde el padre, discutiendo con la Alcocer, Benedetti y otros, claramente hace alusión a las responsabilidades de Nicolás Petro en la financiación de la campaña.

¿Cómo es posible no resaltar las oscuras referencias del genio de campaña Armando Benedetti, en palabras de la exjefe de gabinete, ex futura presidenta de la izquierda y promotora de chuzadas de Casa de Nariño Laura Sarabia, sobre los cuantiosísimos recursos de campaña de oscuros aportantes de la Costa Atlántica?

¿Cómo no ligar los manejos de efectivo de Nicolás Petro, a quien de nuevo le cogieron durante su captura los fiscales veinticinco millones en “cash”, que aparentemente tampoco puede explicar, con comisiones de la mafia por recepcionar o direccionar dineros para la campaña Petro Presidente 2022?

¿Cómo no relacionar esta captura con el oscuro suicidio del coronel Dávila como resultado de las chuzadas, arbitrariedades y correrías para recuperar supuestas tulas de efectivo del Presidente?

Todo el problema, por más que traten de desviar la atención de la opinión pública, se centra en la necesidad de establecer cuánto dinero de los mafiosos entró a la campaña de Petro y como se utilizó para comprar los votos con los que se eligió y que comprometió Petro a cambio de esos apoyos.

Además, debemos establecer la evidente violación de los topes de gasto por parte de la campaña de Petro y separar de inmediato de la presidencia de Ecopetrol al representante legal de esa campaña quien, desde la cima de la mayor empresa del país, estará afanosamente comprando silencios por doquier.

Y así lo ve el mundo y lo presiente ansiosa la opinión nacional. Estamos en otro cuatrienio perdido a la manera del de Ernesto Samper.

Es claro que Nicolás Petro, el no criado, es una pieza de sacrificio a la manera clásica presidencial colombiana. Es una mezcla de Fernando Botero y Monita Retrechera, objeto de todas las negaciones. Es el Roberto Prieto de Santos o el Sabas de Uribe. Herramientas que se desechan y se silencian.

Y claro que Petro tiene la frialdad para sacrificarlo. Los desmanes de su campaña, su financiación ilícita y sus compromisos de la Picota son un riesgo cierto para Casa de Nariño.

No solo por el escándalo y el previsible deterioro de la gobernabilidad. Petro parece haber pactado con lo más oscuro y sanguinario de la mafia colombiana. Las designaciones de gestores de paz a diestra y siniestra lo evidencian. El pacto mafioso no tiene vuelta atrás y no se limitará simplemente a las libertades de oscuros mafiosos de todas las casas criminales del país, bajo la desastrosa sombrilla de la “paz total”.

El pacto con la mafia siempre tiene además, como garantía, la siniestra amenaza a la vida de toda la familia presidencial y de todos los partícipes en el entorno de la campaña.

Por eso la energía desbordada con la que se quiere tapar y frenar la necesaria investigación de la financiación de la campaña Petro presidente.

No se trata simplemente de cómo se alimentaban, hasta hace pocas horas como lo muestran los veinticinco millones adicionales incautados en la captura, los gustos estrafalarios y el estilo de vida insostenible de Nicolás Petro o de Laura Sarabia.

No es una pelea casada por una esposa desilusionada.

Esta es la historia del señor de las bolsas, aquellas del señor Montes y del vergonzoso video, es la historia de lo que Petro estuvo dispuesto a hacer con el paro nacional de 2021 para ambientar y consolidar la insatisfacción para llegar al poder, es la historia de la campaña de Petro Presidente de 2022 con sus estrategias digitales perversas, difamatorias e impunes, sus Petro videos lamentables donde se percibían los indicios de oscuros financiadores, es la historia de Petro aliado con los más corruptos políticos costeños y los pactos con mafiosos en la cárceles del país.

No nos cambien la historia. No se hagan los estúpidos.