Una mirada al proyecto de vida del maestro Julio Londoño

Durante una conversación con el Dr. Londoño, tuve la oportunidad de conocer interesantes detalles sobre su vida y los diferentes campos en los que se ha desempeñado sirviendo al país. Me contó sobre su tiempo en el Ejército Nacional, al que ingresó a la temprana edad de 15 años para formarse como oficial de artillería. A través de su servicio adquirió un profundo conocimiento sobre Colombia y sus complejidades sociales.

Así fue como el maestro Londoño recorrió el país no solo durante su vida militar, sino también desde sus roles diplomáticos. Me contó sobre los desafíos que, no hace muchos años, se presentaban para viajar a lugares como Leticia, cuando la única forma de llegar era en un avión que solo volaba cada 15 días. A pesar de las dificultades para desplazarse a un territorio nacional que estaba marginado del interior, Julio recorrió por tierra toda la periferia nacional, incluyendo el Tapón del Darién y todas las costas colombianas. Estas experiencias fortalecieron, sin duda, su amor profundo por nuestro país.