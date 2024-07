Mala suerte en el 2024

Aunque la “mala suerte” no tiene un fundamento científico, muchos colombianos, en diferentes grados y sin reconocerlo abiertamente, evitamos ciertas acciones consideradas de mal augurio, como abrir un paraguas bajo techo, mirarnos en un espejo roto, pasar por debajo de una escalera o cruzarnos con un gato negro.

¿Habrá traído el 2024, siendo un año bisiesto, una ola de infortunios para Colombia? Algunos podrían afirmar que sí, señalando como “evidencia” el deterioro de la economía, la intensificación de los conflictos sociales, la crisis política, los escándalos de corrupción y el recrudecimiento de la violencia, e incluso podrían decir que la mala suerte no permitió que ganáramos la Copa América.

Por supuesto, debemos respetar las diversas creencias y percepciones sobre la suerte y los eventos adversos en nuestro país. Sin embargo, es importante recordar que correlación no implica causalidad y que estos eventos son el resultado de múltiples factores que no pueden atribuirse simplemente a la presencia de un día adicional en el calendario.

Actitud positiva ante la adversidad. Es cierto que algunos sucesos se presentan de forma inesperada y escapan de nuestro control, generando un impacto negativo. No obstante, una actitud positiva, como la de Nelson Mandela, quien pasó veintisiete años en prisión y afirmó: “La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre”, nos permite mantener el optimismo y descubrir la bondad incluso en la adversidad.