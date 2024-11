Es la salud pública

Es preocupante ver actualmente a las asociaciones de salud pública y algunos centros de investigación profundamente perdidos o —cuando menos— “engolosinados” con la discusión de una reforma del sector que ya no tiene ni forma ni posibilidad de transformar nada sobre el caos al que fue inducido el sistema. Mientras esto sucede, la salud pública del país anda al garete, porque han sido dos años de total abandono. Es como si hubiese quedado una resaca del covid en la que para quienes hoy toman las decisiones, cualquier evento adicional no tuviese la mayor importancia.

También es preocupante la situación de la tuberculosis, porque cada año se reportan cerca de 20.000 nuevos casos y la tendencia no da muestras de reducirse. Pero el problema es aún mayor. La Asociación Colombiana de Infectología emitió un comunicado alertando sobre la grave situación de desabastecimiento de los medicamentos que el Ministerio de Salud y Protección Social debe proveer y no han llegado al país. El tratamiento es una combinación de cuatro medicamentos que no ha estado disponible para los pacientes desde septiembre, afectando de manera inmediata e incrementando el riesgo de transmisión, desde pacientes no adecuadamente tratados de acuerdo con el protocolo de manejo de la enfermedad expedido en 2020.