Espejo retrovisor al Gobierno Petro

Una revisión de la larga lista de noticias históricas sobre el presidente colombiano que la inteligencia artificial le botaba pronto llamó su atención. Gustavo Petro, como candidato, había sido cuestionado no solo porque su equipo había tomado contacto con prácticamente todos los delincuentes de su época sino porque, independientemente de que los organismos responsables no lo hubieran condenado, se voló los topes de financiación de la campaña. Hasta su hijo, que según él no crío, se vio envuelto en escándalos de recepción de dineros ilegales para su campaña.