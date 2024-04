Este Petro da miedo

Recuerden que Hugo Chávez conquistó las urnas como el adalid del cambio en su primera elección. No necesitó robar esos comicios, Venezuela lo respaldó entusiasmado dado el repudio hacia los políticos tradicionales.

El carismático golpista podría haber liderado un verdadero giro y convertir la otrora rica Venezuela en una nación sin corrupción ni miseria. Pero no demoró en dejar al descubierto su esencia de tirano. Había engañado a todos, tenía fijado el rumbo de antemano. Solo se equivocó en creerse inmortal.

Por Maduro pocos daban un peso y menos cuando confesó que hablaba con pajaritos. Pues va por su tercer lustro y cumplirá varios más si Diosdado y Rodríguez, que son igual de hampones, criminales y déspotas, no lo matan y aguardan su turno.

Todavía pienso que, a diferencia de los capos chavistas y algunos de su círculo íntimo, a Gustavo Petro no le mueve la ambición de volverse billonario, sino un ansia de atesorar un poder absoluto. Le basta con abusar de las herramientas que proporciona el cargo, con despilfarrar fondos del erario: emplear el avión presidencial, con sus avanzadas de seguridad y demás parafernalia, para cerrarle la boca al hijo. O recorrer el planeta con el único fin de dar rienda suelta a su ampulosa locuacidad.

Al igual que a Chávez, no le interesan debates serios, ni soluciones realistas, ni aliados, ni consensos, solo desea lacayos y focas aplaudiendo. Ni siquiera le apetece escuchar las discrepancias de boca de los suyos. O le rinden pleitesía y aprueban como acto de fe sus teorías, por desquiciadas que sean, o los echa sin miramientos a la hoguera que alimenta su infinita vanidad.

Si alguien aspira a un alto cargo en este Gobierno de petristas recalcitrantes, recomiendo buscar en YouTube el discurso de Gustavo Petro el día de #AlasCallesPorColombia del año pasado. Deben observar, y copiar luego, la desbordante lambonería de la guardia pretoriana del presidente. Aprendan que el emperador no toleraría un vasallaje menos intenso.

También Petro copia a Chávez su cotidiano empeño en casar peleas. No hay día que no declare una guerra.

Mientras batalla con las EPS, se lanza a guillotinar a Germán Bahamón. Le dio por detestar a la Federación tras cometer los cafeteros el pecado de no votar por el candidato que él había escogido y preferir que los presidiera Bahamón, de brillante hoja de vida.

Lo evidente es que Petro no se detendrá hasta ver rodar su cabeza. No consiente la desobediencia a sus dictados ni la democracia cuando el elegido no es el señalado por su majestuoso dedo.