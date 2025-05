Fortaleza bajo asedio

No respeta las normas y quisiera estatizar la economía, no importan los medios; con cinismo absoluto, el ministro del ramo reconoce que no se realizan los pagos que se encuentran pendientes al sistema de salud para forzar la aprobación de la reforma que promueve.

La gravedad de las circunstancias exige una actuación urgente del procurador general. No puede esperar hasta que suceda una tragedia. En su condición de jefe del Ministerio Público y representante de los intereses de la sociedad, debe dirigirse al presidente para indicarle que le está vedado amenazar e insultar a quienes no se pliegan a su voluntad, que no puede usar recursos fiscales para fines proselitistas, y los medios de comunicación del Estado para fines no previstos en las normas.