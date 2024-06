Fracaso total

Su cabeza, corazón y mente están en la guerra de Israel con el grupo terrorista de Hamás, y aunque no tiene jurisdicción en ese conflicto como sí lo tiene sobre lo que ocurre en el país que gobierna, se la pasa pontificando sobre la necesidad de que entre israelíes y palestinos se dejen de matar. Pero, como siempre, no aporta soluciones, sino discursos vacíos para las redes sociales en su intento desesperado por graduarse de líder mundial.

Es desolador, por decir lo menos. En el Cauca no paran los atentados, las bombas, el reclutamiento de menores, los ataques con drones y hasta el papá de la vicepresidenta Francia Márquez sufrió en carne propia la violencia desatada en un episodio en el que no se supo exactamente qué fue lo que le pasó.

Mientras el país se desbarata y arde en el fuego de la violencia del narcotráfico, Petro se fue hasta Europa para mandar a decir desde allá que el viaje se acababa antes de tiempo, porque en la Conferencia de Paz en Suiza no había ambiente para las ‘progrepretensiones’ del líder intergaláctico. En realidad, al parecer Petro o sus asesores entendieron que era una reunión de adultos que gobiernan el mundo, y que llegar con discursos altisonantes, rimbombantes y cantinflescos no tenía sentido. Fue sabio no exponer al país a otra vergüenza internacional.