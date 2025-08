Fractura nacional

En el año 399 a. C., Sócrates fue condenado a muerte por la asamblea del pueblo, en teoría, por corromper a la juventud y negar la existencia de los dioses. Otra era la realidad, como lo demostró Platón en la Apología, que escribió en su memoria. En su condición de filósofo, era políticamente inocuo, aunque no lo veían así las élites sociales cuyos conocimientos cuestionaba y a las que aterraba que los jóvenes de la aristocracia fueran sus seguidores.

Es obvio que recuerdo estos casos de injusticia judicial en el contexto del que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez. En mi columna anterior (’Cuestión de principios’), me abstuve de opinar sobre la sentencia, que aún no había sido divulgada, y antes de la audiencia en que el fallo fue presentado por la jueza. La lectura de los segmentos de la sentencia conocidos en días posteriores y, sobre todo, sus palabras, decisiones y gestos en la audiencia de difusión del fallo, aniquilaron mi confianza en su rectitud. Sus muestras de agresividad contra Uribe, las indebidas acusaciones y la falta de respeto a su familia, las endebles razones expuestas para privarlo de la libertad a pesar de que goza, por ahora, de la presunción de inocencia, explican mi cambio de actitud.

Era inevitable que la decisión de la jueza Heredia polarizara, todavía más, el escenario político. Para unos, finalmente ha caído el responsable de numerosos crímenes; para otros, el expresidente ha sido condenado no por lo que —supuestamente— hizo, sino por lo que representa: es suyo el mérito de haber doblegado a los sectores violentos que amenazaban la existencia de la República. En la facultad de Derecho nos enseñaron que “lo que no está en el expediente, no está en el mundo”. No es posible que así suceda cuando el evento judicial sacude las emociones de buena parte de la gente.