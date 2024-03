Galán, seguridad y herencia

El primer error del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue no haber hecho un corte de cuentas claro sobre el tema de seguridad. Entiendo la razón, no crear más polarización, pues el país estaba, y está, hasta la coronilla, y de paso no romper puentes con los verdes y uno de sus símbolos, Claudia López. Pero está pagando el costo de un problema heredado y en el que tienen que ver tanto la mala gestión de la anterior alcaldesa como la franca desidia, y estoy siendo generoso, del actual presidente Gustavo Petro y de su monigote de ministro de indefensa.