En este mundo desagradecido, donde muchos se sienten solo con derechos y sin deberes, donde ese self entitlement o sentimiento de a mí me deben todo, agradecer o ser agradecido se ha convertido en un sentimiento o una característica humana escasa, muy escasa.

Esta tradición del Día de Acción de Gracias nació en Plymouth, Massachusetts, en 1621. La mitad de los colonos ingleses que llegaron en el barco Mayflower murieron en un invierno devastador, y los que sobrevivieron lo hicieron por la ayuda de los indígenas wampanoags, quienes les enseñaron a cazar, pescar y recoger en esas nuevas tierras. No habrían sobrevivido sin esa ayuda, y al año siguiente, a raíz de una buena cosecha, los colonos y los indígenas celebraron conjuntamente ese evento.

Claro, hay detalles distintos en esta historia. Sin embargo, el mundo woke o los mamertos, como acá los llamamos, y entre los que hay que incluir a nuestro mamerto mayor, el presidente Gustavo Petro, tienen una interpretación de este evento como el de un genocidio cometido contra los indígenas. No les cabe, además no les sirve, pues esa cultura woke vive de la victimización, lo que fue la evolución de un mundo que apenas se conocía y se transformaba, con todo lo bueno y lo malo que allí sucedió, pero que nos hizo lo que hoy somos.

Petro y los wokes no serían lo que hoy son, o lo que fueron, y mucho menos lo que quieren ser, si no se da esa historia que comienza con Colón y con el Mayflower. Historia de la que estoy agradecido, pues mi pasado y mi futuro, el mío y el de mi familia, están marcados por esos eventos, que debemos celebrar y que en Estados Unidos lo hacen con su Día de Acción de Gracias.

Claro, y es obvio, que se dan las gracias por la familia, por la salud y por los amigos, pero eso debe ser cosa de todos los días y no de un evento. La llamada, el abrazo, el consuelo, el afecto debe darse cada segundo posible. Y la gratitud debe expresarse con el policía y el militar, que dan su vida por nosotros; el médico y la enfermera, que nos cuidan en los momentos difíciles de salud; el sacerdote, que nos conforta y nos guía. Nada cuesta mirar a los ojos y agradecer a cada persona con quien trabajamos o que nos presta un servicio, al celador, al mesero y, en especial, al más humilde trabajador.

Y ya en nuestra compleja Latinoamérica hay que agradecer a dos pueblos que dieron una lección de madurez incomparable con cualquier otro hecho de las dos últimas décadas. Primero, al pueblo chileno que votó NO dos veces, sí dos veces, en sendos plebiscitos que impuestos desde la violencia querían destruir la nación chilena. Segundo, al pueblo argentino, que contra un gobierno populista que quiso imponer su voluntad con un despilfarro de gasto público nunca visto hasta ahora, falta ver qué pasa en 2026 con Petro, no lo logró al ser derrotado por Javier Milei, quien está mostrando un camino nuevo en la manera de gobernar, en la que el individuo y no el Estado es quien decide el futuro.