Guerras del siglo XXI

Las guerras han evolucionado en el contexto de las dinámicas globales contemporáneas. Los cambios tecnológicos y económicos no solo han moldeado nuevas formas de conflicto, sino que se han consolidado como espacios bélicos en sí mismos cada vez más relevantes. Sin embargo, el cambio no se manifiesta solo en las nuevas escalas y dimensiones de la guerra, sino en cómo estas dimensiones interactúan entre sí. Como bien me indicó Felipe Romero, la invasión rusa de Georgia en 2008 fue, tanto una agresión militar tradicional, como el primero de una serie de desafíos al orden internacional que se ha ido expandiendo a diferentes ámbitos: el tecnológico, el comercial, el monetario, etc. Al mismo tiempo que los ecos de dicho conflicto se han extendido por Ucrania, Medio Oriente, y amenazan con replicarse en Taiwán, sus consecuencias se han materializado en forma de tensiones inéditas que parecen conducirnos a un cisma comercial, tecnológico y económico entre las grandes potencias. Al respecto, el escritor Nassim Taleb ha advertido sobre cómo la globalización y la interdependencia comercial, fuentes de prosperidad global, son también un catalizador de la volatilidad, una red en la que las consecuencias de un único acontecimiento menor pueden propagarse rápidamente y escalar de forma insospechada, dando lugar a lo que el historiador Adam Tooze ha denominado “policrisis”.