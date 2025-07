Judicialización de la política o politización de la justicia

Colombia enfrenta hoy un enorme reto: recuperar la confianza ciudadana en la justicia, una rama del poder público que tiene más del 95% de impunidad, y que pierde legitimidad cada vez que se somete a intereses ideológicos. En este proceso contra Uribe no se han visto garantías plenas. La Fiscalía ha estado claramente sesgada, la fiscal del caso ha ignorado pruebas exculpatorias, y los jueces parecen más atentos a las presiones mediáticas que al texto de la ley. No es justicia, es vendetta.

Al expresidente Uribe sus malquerientes no lo pudieron derrotar en las urnas ni en el debate político. Por eso, acuden a la justicia para silenciarlo. Pero no podrán. Enfrentan al hombre de las mil batallas, con el país entero como testigo de un inocente acusado de algo que no cometió. Uribe saldrá libre, y sus acusadores deberán ser procesados por la verdadera justicia: esa que no ve color político y actúa conforme a la ley, no a la revancha.