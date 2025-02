La escasez y la abundancia son estados internos del alma

He tenido en consulta a personas que lo han tenido todo, una riqueza material desbordante y, sin embargo, viven en la escasez en el vacío y en la queja. También he conocido personas que lo han perdido todo, inclusive partes de su propio cuerpo, y aun así sus almas reflejan una abundancia de esperanza y de fuerza interior difícil de igualar.

Al final todo pasa y tu vida también pasará. Todo aquello por lo que te has preocupado, todo lo material por lo que tanto has trabajado, todas las personas a quienes te has aferrado, toda la salud que has desgastado, todo pasará. Lo bueno y lo malo, los éxitos y las derrotas, todo pasará. Y si no lo tienes tan presente, ve y das un paseo por el cementerio y verás cómo está lleno de lápidas de personajes importantes, sabios y ricos que dieron hasta su vida misma y se aferraron a éxitos materiales y profesionales, que después de un tiempo también pasaron.