La hora de consensos difíciles

Por encima de todo y en todos los lugares del país, la ciudadanía añora y desea febril y fervientemente la seguridad. Los gobernantes en ciernes que aspiran a postular su nombre a consideración del electorado colombiano coinciden todos en que ese debe ser el gran objetivo del Estado. Pero el Estado mismo, la sociedad, el estamento político y sobre todo el estamento judicial, no parecen haber llegado a los consensos conceptuales, filosóficos y legales, que permitan ese objetivo en el cual queremos que se comprometa el Estado y que este tenga éxito real, rápido y duradero.

No existe un consenso a través del espectro político de rechazo, contundente a la violencia y al terrorismo. El mito antiguo del delito político sigue siendo mampara o resguardo para que muchos en la clase política justifiquen el accionar de las guerrillas y de los socios mafiosos de las mismas. Las reclamaciones infinitas terminan justificándolo todo. Los silencios cómplices no pueden seguir siendo aceptables frente a las minas antipersona, el reclutamiento de menores, los atentados a la fuerza pública, las violaciones al derecho internacional humanitario, el secuestro o la extorsión. No llegaremos a la ansiada seguridad mientras se siga justificando a los violentos en el marco de un contexto ideológico de extrema izquierda o con la falacia en otras toldas de que las causas objetivas y los pobres quieren o justifican la violencia.