La prioridad es la solidaridad y cumplir con la palabra

Como no tengo ningún compromiso personal ni político con ninguno de los actuales partidos o movimientos políticos colombianos y, por mi propia experiencia política y personal, me atrevo a recordar a cada uno de los candidatos y las candidatas a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia que una regla ética de oro en la democracia es cumplir con la palabra.

Las personas, sean de izquierda, centro o de derecha, no deben olvidar nunca el valor de la palabra y de aquello que prometen ante la población urbana y rural, tanto en cada una de las campañas electorales como en sus relaciones cotidianas con otros seres humanos. Esa es, en mi opinión, la base de la democracia, de la convivencia pacífica entre las personas y del sentido de la solidaridad.

Por ejemplo, un buen ejercicio democrático que deberíamos realizar en Colombia es elaborar un inventario comparativo de todas las promesas públicas que vienen haciendo los distintos candidatos y candidatas a las próximas elecciones. Es muy probable que, al hacer ese ejercicio, nos llevemos la sorpresa de constatar que existen más coincidencias que diferencias entre ellos, así sean de izquierda, de centro o de derecha.

En ese camino, tanto en las próximas elecciones parlamentarias del 8 de marzo como en las presidenciales del 31 de mayo, lo fundamental debe ser tener la seguridad de que las personas por las que vamos a votar, a partir de sus palabras y de su historia de vida, se han caracterizado por mantener principios éticos como la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia y las desigualdades sociales, así como con las diversas manifestaciones de contaminación ambiental, las discriminaciones o con aquellas personas que siempre están tratando de ver al Estado como su “vaquita lechera”.

Dado que, en medio de la lucha política democrática colombiana por hacer parte del Congreso de la República y ganar las elecciones presidenciales y vicepresidenciales la vida de la población urbana y rural continúa, sería muy importante que todos los candidatos y candidatas, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, hicieran un alto en el camino y dialogaran entre ellos sobre cómo enfrentar la situación que están viviendo miles de personas, entre ellas mujeres, niños, niñas y adultos mayores, que en muchas partes urbanas y rurales de Colombia están sufriendo las graves consecuencias de las lluvias y las inundaciones.

Esa dramática realidad de emergencia económica y social no da espera y considero que todos, más allá de nuestros sentimientos políticos y electorales, sabremos valorar y agradecer cualquier manifestación de solidaridad.

Con ese proceder solidario y democrático, el Gobierno nacional, junto con los señores alcaldes y gobernadores departamentales, puede jugar un papel muy importante. Además, con el apoyo del sector empresarial y de los medios de comunicación colombianos, se podría promover la creación de fondos solidarios y de respuesta inmediata.

Creo que, en torno a la solidaridad con los miles de personas damnificadas por las lluvias e inundaciones, se puede producir el milagro democrático que tanto estamos necesitando en Colombia: lograr que quienes tienen diferencias políticas y sociales no olviden, en democracia, que la vida continúa en el país después del próximo 7 de agosto y que, por el bien del futuro democrático del país y de su población, vamos a tener que aprender a enterrar los odios, a reconciliarnos y a convivir pacíficamente. Solo así lograremos avanzar en el camino de la paz, de la reconciliación nacional y de la superación de los problemas socioeconómicos que nos aquejan.