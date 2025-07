La pulga y el elefante

El panorama internacional no puede ser más oscuro. Los “aranceles compensatorios” impuestos por Trump (no se sabe con claridad qué compensan) han sido decretados contra multitud de países, son contrarios a los compromisos asumidos por los Estados Unidos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, en los tratados bilaterales suscritos con varios de ellos (Canadá, Mexico, Colombia, Perú, Chile, entre otros) y en la legislación interna de ese país. Asombra que la existencia de derechos al libre acceso al mercado estadounidense no sean mencionados.