La tormenta perfecta

La ideología de izquierda seguramente ha llevado a pensar al gobierno que los delincuentes son los interlocutores legales para acomodar el país a su medida, olvidándose que el Estado soberano tiene los instrumentos legales para combatir a quienes están fuera de la ley, empezando por el poder Judicial que no puede postrarse a los pies de una dictadura y juzgar con alineación política, así como el poder Legislativo debe mantener su independencia para evitar que lo contaminen y compren la conciencia de congresistas corruptos, y cuenta además con una fuerza pública para aplicar la fuerza legítima del Estado dentro de las normas constitucionales.

El gobierno no puede renunciar a ejercer la autoridad de que ha sido investido, porque esto lo convierte en cómplice del delito; los ceses al fuego pactados con los delincuentes siempre han sido aprovechados por estos para fortalecerse y en las negociaciones con los gobiernos han logrado posicionarse como si fueran los adalides de las libertades. Los delincuentes son una minoría que no representa a la sociedad y, por tanto, no pueden estar ni al nivel, ni por encima del gobierno que representa a más de 50 millones de personas; lo que buscan es extorsionar a la sociedad, para seguir delinquiendo.