Las instituciones resisten

Debo a Elías Abad Mesa, mi profesor de derecho constitucional en la Universidad de Antioquia, un interés especial por esta disciplina que he seguido estudiando sin rigor alguno. A lo largo de una vida larga que, sin embargo, breve me parece, he sido una especie de picaflor; la vastedad de mi ignorancia se expande por doquier.

Fue adoptado en aquel país de manera difusa para denotar que se difunde por íntegra la estructura judicial, aunque la Corte Suprema tiene la última palabra. Las leyes que los jueces consideran contrarias a la constitución no se aplican al caso específico que se pretende resolver, pero no son abrogadas.

Así le disgusté al presidente Macron y a quizás a muchos otros, el nuestro ha consolidado un liderazgo mundial como experto en asuntos económicos y climáticos, y como apóstol de la paz. Recientemente, ha desplegado sus dotes de jurista para sugerir que el Estado social de derecho , sustituye al Estado de derecho , de donde se infiere la prevalencia de la política social sobre la preservación de la jerarquía normativa y la intangibilidad de la Constitución. Debería ser él mismo, en su condición de vocero supremo del querer popular, y no unos togados sirvientes de la oligarquía, quien defina las disputas sobre la vigencia de las leyes en función de si son o no “sociales”.

Varias cuestiones fundamentales se le pasan por alto. Que el Welfare State, o Estado de bienestar, ha sido incorporado en muchas constituciones, incluida la nuestra en 1936. Que esa circunstancia no altera la jerarquía normativa, aunque sí le confiere a la legislación un contenido que, en algunos aspectos, antes no tenía; que por esa razón el control constitucional que ejercen los jueces, de manera difusa o concentrada, en lo esencial no ha cambiado, ni en nuestro país ni en ningún otro. Y, por último, que el gobierno no ejerce el control constitucional. Por el contrario, son sus actuaciones las que están sometidas a escrutinio.