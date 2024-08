Las plagas de Egipto

Para Petro, que Maduro continúe en el poder a pesar de haberse robado las elecciones, es una calamidad. Las encuestas demuestran que ese personaje funesto goza de un amplio repudio en este país, y, en general, se cree que existe una estrecha identidad entre la dictadura venezolana y nuestro gobierno. Para colmo, si Maduro no entrega el poder, y por ese motivo se suscita una nueva ola migratoria hacia Colombia, a Petro le caerá ese fardo encima, así esté haciendo un esfuerzo diplomático intenso para encontrar una fórmula que le permita al madatario del vecino país irse del cargo con seguridad, dinero, y un séquito de familiares y cómplices.

Los líos judiciales del gobierno no están superados. El proceso de pérdida de investidura contra el presidente en la Comisión de Acusación de la Cámara, y en la plenaria de esa corporación, no va a prosperar —entre otras— por dos razones de naturaleza política: por un lado, en ambos foros el gobierno cuenta con mayorías, y a la oposición le asusta la consecuencia prevista en la Constitución: que se tengan que ir tanto Petro como Márquez, en cuyo caso sería un ministro quien asuma el mando hasta el fin del periodo. El consenso implícito (de esto no se habla en público) es que resulta mejor “gerenciarlo” hasta el final, en vez de tenerlo en la calle promoviendo una revolución: “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.