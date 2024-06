Laura Sarabia: de paseo de olla a raspar la olla

No hay un solo día en que este gobierno no esté metido en un escándalo. No termina de cerrar uno para ya estar metido en otro. No sale de ese círculo vicioso. De nuevo es el turno para la mujer más poderosa del Gobierno, Laura Sarabia, la señora del polígrafo ilegal a la exniñera Marelbys Meza y la de las maletas millonarias, en que hasta un muerto hubo: el coronel de inteligencia Óscar Dávila. Ahora reventó el escándalo del supuesto negocio millonario que tiene montado con su hermano, Andrés Sarabia, dizque un ‘empresario’ con fuertes influencias en el Congreso.