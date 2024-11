Le acabaron la vida

Naturalmente, Grosso Sandoval no se nombró solo en el cargo de interventor de Saludcoop. ¿Quién era el ministro de Salud cuando Grosso fue nombrado? El excandidato presidencial y exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria. ¿Quién era el presidente de la república? Juan Manuel Santos. Junto con varios representantes de los trabajadores, Claudia Patricia López Ochoa solicitó una cita al presidente Santos. Querían pedirle al Gobierno que salvara a Saludcoop. Santos no los recibió, nunca los quiso escuchar.

“Nunca me robé nada”, dice Claudia Patricia López Ochoa. “Me dediqué a trabajar duro por la salud de los usuarios y el bienestar de los empleados, pero es muy difícil romper la mentira que el Gobierno y la prensa convirtieron en verdad”, agrega. López Ochoa recuerda que una vez la citaron a la Fiscalía y le pidieron que dijera algo malo contra Carlos Palacino, el presidente de Saludcoop. Ella contestó que no había nada malo que pudiera decir y el fiscal comentó que todos los funcionarios de Saludcoop que habían citado respondían lo mismo. Sobre Palacino, lo que recuerda no es una crítica sino un elogio: “Era exigente al extremo”. Los gerentes regionales debían estar disponibles 24 horas al día, siete días a la semana. No podían apagar los celulares.