Límites y escenarios de responsabilidad de los administradores en los diferentes tipos societarios

Lo que todas tienen en común, y sin desconocer lo establecido en los estatutos para cada una de las sociedades, es el ordenamiento jurídico aplicable en cuanto a la responsabildiad de los administradores, regulación que es objeto de debate y discusión no solo en nuestro país sino también en Latino América, Estados Unidos y países de la Unión Europea.

Colombia se posicionó en el puesto 67 en el importante ranking de Doing Business del Banco Mundial, posición que puede estar tambaleando con la situación política, económica e incertidumbre regulatoria que enfrenta el país con el actual gobierno nacional, lo cual se ha visto reflejado en toma de decisiones drásticas como el sometimiento a procesos de insolvencia, liquidaciones de sociedades, fusiones y adquisiciones forzadas, decisiones en las que se ha visto comprometida la responsabilidad de los administradores.

De esta manera, los deberes de los administradores deben estar alineados con la política interna de los socios, con el pacto de socios mencionado y con las decisiones de alto impacto que se mencionaron previamente (insolvencia, liquidaciones de sociedades, fusiones y adquisiciones, etc.)

Adicional a lo indicado, los administradores deben guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, en cuanto a los secretos empresariales de la sociedad, los cuales se dividen en secretos comerciales e industriales no solo en cumplimiento de nuestro ortdenamiento jurídico interno sino también en cumplimientode de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Vemos como la responsabilidad de los administradores es amplia y adicionalmente se presume también en los eventos en los que hayan distribuido utilidades sin la debida justificación o sin que se hayan enjugado las pérdidas. La citada norma, remata al administador al establecer que no se podrán fijar cláusulas en el contrato social que estén dirigidas a eximir de responsabilidad a los administradores, respecto de los puntos mencionados.

Es en este punto en el que debemos llamar la atención sobre el alto grado de responsabilidad al que se exponen los administradores en el ejercicio de su trabajo al interior de las sociedades, el cuál no solo es propio de un héroe, sino que también es altamente riesgoso, reflejando una situación de desigualdad en cuanto a lo que puede representar la responsabilidad de los accionistas que en algunos tipos societarios son ocultos o se limitan a responder hasta el monto de sus aportes.

Inicialmente se ha indicado que la responsabilidad de los administradores sería de medios y no de resultados, pretendiendo proteger a los adminsitradores en su gestión, estando únicamente obligados a demostrar una debida diligencia en su ejercicio profesional o un comportamiento ajustado al de “un buen hombre de negocios”, tal cómo lo ha indicado la ley 222 de 1995, sin embargo, en la realidad de los procesos judiciales, los adminstradores se han visto afectados con Sentencias en las que son condenados atribuyéndoles un alto grado de responsabilidad sobre los resultados de su gestión.

Es por esta razón que, no obstante el régimen de responsabilidad de los administradores sociales está fundamentado en la culpa, consagrando deberes de diligencia y lealtad haciendo referencia al patrón del buen hombre de negocios, se ha encontrado que en la realidad judicial se ha presumido su responsabilidad.

La Corte Constitucional Colombiana en sentencia C- 123 de 2006, en un intento por proteger al administrador confirmó que existen únicamente dos supuestos en los que la culpa de éste se presume: (i) incumplimiento o extralimitación de funciones y violación de la ley o de los estatutos; y, (ii) cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades sin justificación o sin enjugar las pérdidas. Igualmente se indicó en el citado fallo que esas son presunciones legales, queriendo esto decir que, son presunciones que pueden desvirtuarse. Sin embargo, eso no es del todo suficiente ya que en la misma Sentencia se estableció la importancia de obrar como un buen hombre de negocios en la gestión profesional.

Afortunadamente, y aunque la copia de las figuras jurídicas extranjeras no son siempre favorables, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico una protección jurisprudencial del administrador que nace de la discrecionalidad, también conocida como business judgment rule (BJR), según la cuál, el Juez no podrá observar o atacar las decisiones de los administradores siempre que estas hayan sido adoptadas de manera informada, bajo parámetros de mercado, en el mejor interés de la sociedad. Dicha figura, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia del Estado de Delaware (Estados Unidos) busca proteger las decisiones de los administradores argumentando que sólo ellos podrían tomar dichas decisiones al ser quienes conocen de manera directa la operación y funcionamiento de los negocios que representan e igualmente al ser quienes conocen el mercado en el cual se desempeñan.

De la misma manera en que el régimen de presunción de responsabilidad de los administradores puede generar injusticias al obligarlos a probar su inocencia frente a reclamaciones fundadas únicamente en sospechas de culpa, la ausencia de mecanismos equitativos entre socios arroja a menudo a los minoritarios a la indefensión o al abuso por parte de quienes detentan el poder decisorio. Sin disposiciones como el Drag Along, un grupo mayoritario podría negarse a vender la sociedad y retener la liquidez de todos, forzando a los minoritarios a permanecer atrapados en una empresa que ya no desean.

Por su parte, sin la garantía del Tag Along, incluso si se acepta una oferta de compraventa, los accionistas minoritarios podrían quedar excluidos de la prima de control que reciben los mayoritarios o verse obligados a negociar en condiciones menos favorables. La adopción de cláusulas de Drag Along y Tag Along busca corregir estos desequilibrios: la primera asegura que ningún socio bloquee una venta beneficiosa para todo el grupo, mientras la segunda salvaguarda el derecho de los minoritarios a adherirse a la operación y recibir idénticas condiciones económicas, mitigando así las inequidades propias de un sistema donde la voz y los derechos de unos y otros corren el riesgo de verse anulados, asunto que será debatido en otra publicación.