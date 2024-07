En su libro, El Camino hacia el Estado Mental totalitario, el médico psicoanalista Juan Rafael Padilla afirma que “la locuacidad del líder mesiánico totalitario es síntoma o característica de su personalidad. Pero hemos de aclarar, lo que aparece como gran capacidad para hablar mucho y con soltura, más que locuacidad, es, en realidad, logorrea; es decir, el empleo excesivo y desordenado de palabras causado por un estado de excitación, manía o intoxicación. El logorreico simplemente no puede callar, necesita estar hablando, no puede detenerse y pensar”.

Después de leer este interesante libro, es difícil no analizar el discurso del presidente Petro en la sanción de la nefasta, y untada presuntamente de corrupción, reforma pensional, el pasado 16 de julio en la plaza de Bolívar de la capital del país, en donde afirmó: “Dicen que tengo una buena oratoria, quizá por eso me volví presidente, es un don”. Para luego recorrer en su exposición, ante un grupo de adultos mayores, por los tiempos en los que, según él, las fuerzas del M-19 y las de supuestamente Nelson Mandela se encontraron en el desierto del Sahara para entrenarse en “las tierras de Libia”, en donde no se conocieron “personalmente, sino vitalmente” porque eran parte “de la misma lucha”.