Los guardianes de la impunidad: corrupción, inteligencia fallida y la complicidad policial en Bogotá

La inteligencia policial: la mejor aliada del crimen

Los criminales en Bogotá no operan con suerte, sino con información. Y no cualquiera, sino aquella que parece filtrada desde los mismos organismos de seguridad. ¿Cómo es posible que las bandas de fleteo sepan exactamente cuándo y dónde interceptar a sus víctimas? ¿Cómo logran evadir los operativos con la puntualidad de un reloj suizo? La respuesta es evidente: la inteligencia policial está infiltrada o, en el mejor de los casos, es un chiste mal contado.

Bogotá no carece de recursos. Hay tecnología, vigilancia y presupuesto. Lo que no hay es una fuerza pública libre de corrupción. Los mismos uniformados que deberían proteger a la ciudadanía son, muchas veces, los que venden información, coordinan tiempos y garantizan que los delincuentes operen con total impunidad. ¿El resultado? El ciudadano común debe enfrentar una triple amenaza: el crimen, la Policía y el Estado que observa desde la comodidad de su incompetencia.

Multas de tránsito: la extorsión legalizada

La movilidad en Bogotá es una tortura, pero no solo por los trancones o el mal estado de las vías. El verdadero problema radica en la industria paralela de las multas de tránsito, una maquinaria bien aceitada donde la legalidad y la corrupción coexisten en una danza siniestra. Los retenes no parecen estar ahí para mejorar la movilidad, sino para mejorar el bolsillo de algunos oficiales.

Fleteo y robo: la complicidad que nadie quiere ver

Yo mismo fui víctima de un robo. Iba en mi auto cuando, aparentemente, una motocicleta me chocó. Bajé a revisar el accidente y ver si el conductor estaba herido. En ese momento, aparecieron dos sujetos más, con acento venezolano, y me despojaron de todo. Apenas pasaron dos minutos cuando llegó una patrulla policial. Salieron en búsqueda de los ladrones, pero regresaron en pocos minutos. “¿Qué le robaron?”, me preguntó el agente. “¿Cuánto valía?” No me preguntó mi nombre ni me ofreció siquiera poner una denuncia. Solo dijo que tenía que acompañarme toda la tarde, a donde fuera. Aún sudo frío al recordarlo.