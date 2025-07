Mensaje a los arrepentidos

Aun así, decidieron sumar su voto al cómputo final. No lo hicieron por ilusión, sino por cálculo, oportunismo, interés o conveniencia. Por eso, cuando hoy reconocen su embarrada, no esperen aplausos desbordados. Su arrepentimiento no es una hazaña: es una deuda moral. Lo mínimo que pueden hacer por Colombia es asumir su responsabilidad.

Sí, celebremos su confesión —e incluso su valentía al pronunciarla— pero no cometamos el error de elevarla al rango de epopeya. Ellos también deben mirar a los ojos de los colombianos y reconocer, sin adornos ni grandilocuencia, que su voz crítica de hoy es apenas una exigencia mínima ante el desastre que ayudaron a instalar. Y aunque no se trata de excluirlos de la conversación pública ni de condenarlos al oprobio eterno, tampoco es aceptable colmarlos de halagos como si fueran redentores.

El reconocimiento de su error no puede ser un pasaporte hacia el olvido, sino el punto de partida de un compromiso real. Reivindíquense con hechos. Organícense, únanse a quienes reclaman decencia y eficacia, y propongan soluciones serias que superen el simplismo pastelero de las promesas fáciles. Aquí lo inteligente no es huir del reproche, sino transformarlo en una fuerza que impida repetir la insensatez.

Arrepentirse no es levantar un monumento a la valentía, ni es razón para esperar ovaciones. Es, simplemente, cumplir con la obligación moral de quien, con su voto, puede alterar el destino de una nación. Así las cosas, mis apreciados arrepentidos: su rectificación no los convierte en héroes, sino en deudores de una Colombia que aún resiste las consecuencias de su elección. Asuman esa deuda con entereza, no como un favor que nos hacen, sino como el mínimo acto de reparación frente al daño causado. Porque en política, como en la vida, lo justo no siempre es lo cómodo… Pero es lo que toca.