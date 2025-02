Mermelada de salud

Pero sigamos con la teoría. Según me lo certifica el mismo Ministerio de Salud, todas estas solicitudes, supuestamente, ya se asignaron y ejecutaron para 2024 por la astronómica suma de $ 1.579.076.009.576. Pero se empieza a averiguar con los alcaldes sobre si han recibido el recurso y contratado los EST y la cosa no es tan clara, ya que muchos señalan que no han recibido nada.