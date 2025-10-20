Misiles sobre el Caribe: Una nueva línea roja enfrenta a Washington y Moscú, mientras Caracas tiembla

En octubre de 1962, el cielo del Caribe se convirtió en un campo minado invisible. Un avión espía U-2 de la Fuerza Aérea estadounidense fue derribado por misiles soviéticos sobre la Cuba de Fidel Castro, y durante varias horas el planeta creyó que el fin del mundo era inminente. En lo que se conocería como la Crisis de los Misiles, la Unión Soviética había instalado un arsenal nuclear en la isla cubana en respuesta a los misiles Júpiter que los Estados Unidos mantenía en Turquía e Italia, apuntando directamente a Moscú. El acuerdo final, sellado en secreto, fue una transacción de equilibrio estratégico: Moscú desmontaría sus misiles en Cuba y, a cambio, el presidente de los EE. UU., John F. Kennedy, meses después, retiraría discretamente los misiles de Italia y Turquía. Así, los soviéticos liderados por Nikita Khrushchev no quedaban humillados y Washington podía proclamar una victoria diplomática sin admitir la concesión.

John F. Kennedy, —quien un año más tarde sería asesinado en Dallas (Texas)—, ya tenía sobre su escritorio un discurso preparado para autorizar ataques aéreos masivos contra las bases soviéticas. Se enfrentó al dilema más grave de su vida política: responder con fuego o mantener la sangre fría. Mientras sus generales exigían la represalia, el presidente ordenó que ningún proyectil se disparara sin su autorización directa. Esa contención, sumada a lo que en su momento se denominó la cuarentena naval, pero que en la realidad fue un Bloqueo, permitió desescalar y negociar la retirada del arsenal soviético a cambio de concesiones discretas en Europa. El mundo se salvó del abismo nuclear, y la historia dejó una enseñanza que persiste en el tiempo: la prudencia también es una forma de poder.

Sesenta años después, el Caribe vuelve a ser el epicentro donde se cruzan las líneas rojas del poder mundial. En marzo de 2025, la administración Trump calificó al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles como organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, adicionalmente ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder del régimen Nicolás Maduro. A partir de entonces, el Pentágono ha ejecutado una serie de operaciones letales —denominadas como “Kinetic strike”—, contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas que llevaban rumbo a Norteamérica: seis ataques han sido confirmados por la casa Blanca, seis lanchas destruidas y al menos 27 muertos.

Washington justificó esas acciones bajo la doctrina de “conflicto armado no internacional”, aplicable a grupos criminales transnacionales; sus críticos, en cambio, denunciaron una guerra encubierta sin mandato congresual, sumado a la opinión de expertos y organismos internacionales (ONU, Corte Internacional de Justicia), quienes señalan que el derecho internacional exige la detención y las garantías procesales y no la ejecución sumaria de sospechosos y que las acciones militares contra criminales no pueden asimilarse automáticamente al contexto de conflicto armado.

En este marco, el pasado primero de octubre, la Casa Blanca elevó al Congreso una notificación formal declarando que Estados Unidos se encontraba en conflicto armado con estructuras narcoterroristas, y pidió el respaldo legislativo para extender esas operaciones en el Caribe. El Senado respondió una semana después, intentando limitar los poderes presidenciales mediante la War Powers Resolution de 1973; la moción fue rechazada por un estrecho margen de 48 votos contra 51, lo que de facto dejó al presidente Trump con libertad para continuar los ataques. Esta declaración marcó un precedente: el uso de la fuerza en el Caribe regresó al centro de la política estadounidense, con el mismo eco estratégico que en 1962.

Por el lado venezolano y en paralelo, el pasado 7 de mayo de 2025, Nicolás Maduro viajó a Moscú con el fin de suscribir un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuyo propósito es el de profundizar la cooperación militar, energética y tecnológica entre ambos países. De este encuentro resultó la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación por diez años, renovable automáticamente y orientado a consolidar la relación bilateral a largo plazo. El acuerdo abarca las áreas de Energía (petrolera y gasífera), Transporte y logística, Industria farmacéutica, minería, Tecnología, sanidad y Defensa.

Pero mientras en el caribe se desarrollan acciones que muestran claramente una estrategia para derrocar el régimen de maduro, al otro lado del planeta en el frente europeo y en la mitad de la guerra Rusia-Ucrania, se presentan eventos que a simple vista parecieran no tener conexión directa con el caribe, pero hay evidencias de que si las hay. La guerra ha entrado en una nueva fase de escalada tecnológica. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha realizado una petición explícita a la OTAN —y particularmente a Washington— para autorizar el uso de misiles Subsónicos Tomahawk de fabricación estadounidense, capaces de atacar objetivos rusos a gran distancia.

Según reportes recientes, la Casa Blanca bajo Joe Biden rechazó inicialmente esa solicitud, citando riesgos de escalada directa, pero el tema ha resurgido en el debate luego de que Donald Trump insinuara su disposición a aprobar dichos misiles si Rusia no cesa su ofensiva. Aun cuando sobre la mesa, Washington demuestra un franco interés por intermediar para el fin de la guerra, no se descarta que bajo de ella se tejan otros intereses geopolíticos. El acuerdo de paz firmado en el medio oriente es el espejo que refleja cómo algunas variables se privilegian por encima de otras. En recientes palabras de Donald Trump: “En la guerra y en la paz uno nunca sabe”.

Como parte de este escenario, recientes hallazgos de inteligencia en Kiev sugieren que Rusia ya emplea misiles hipersónicos Oreshnik en Ucrania, apoyados por lanzamientos de drones que amplifican su alcance y su capacidad de disuasión. En informes militares se menciona que el Misil Oreshnik ingresó al servicio activo en 2025, con un rango intermedio y velocidad superior a Mach 10 (12.300 Kmts/h), ya usado en ataques simbólicos para mostrar su carácter estratégico. La diferencia entre los Tomahawk y el Oreshnik no es meramente tecnológica: es un desplazamiento del riesgo. El primero es un arma probada, subsónica, precisa y limitada en su uso táctico; el segundo es un salto cuantitativo hacia el dominio del tiempo de reacción, donde la disuasión solo se sostiene con velocidad. En el tablero global, este contraste resuena: mientras Ucrania busca ampliar su capacidad de ataque profundo en Rusia, Moscú desafía esa ambición con armas que reescriben las reglas del juego estratégico.

Pero el conflicto va más allá del empleo de armas letales de impacto estratégico: ya no se define únicamente por la confrontación militar abierta, sino por lo que Frank G. Hoffman denominó la “guerra híbrida”: la fusión entre lo convencional y lo irregular, la presión diplomática y la manipulación mediática, la ciberguerra y la disuasión controlada. Desde Moscú, analistas como Sergey Karaganov y Andrey Sushentsov conceptualizan la “escalada controlada” como un instrumento para forzar negociaciones ventajosas sin destruir al adversario. Desde Washington, Eliot A. Cohen y Elbridge Colby enfatizan el retorno del poder tecnológico como columna vertebral de la proyección estratégica. Ambos polos entienden que el control del tiempo de respuesta es ahora tan decisivo como el poder de fuego.

De regreso al Caribe y de acuerdo con informes de Venezuela en el exilio, es obligante registrar las decisiones que ha tomado el régimen de maduro para disuadir o al menos frenar la estrategia de occidente que busca su desplome. Como resultado de la visita del dictador Nicolás maduro a rusia en el mes de mayo y al mejor estilo de la propaganda rusa, la asamblea de Venezuela aprobó en primera discusión la “Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia”, autorizando formalmente el apoyo ruso en múltiples ámbitos, incluido el militar.

Esta decisión parlamentaria concede la legalidad interna al reforzamiento del vínculo con Moscú, permitiendo que Maduro legitime en la fachada institucional una alianza que trasciende lo meramente comercial o diplomático, y se adentra en lo estratégico. La hipótesis planteada es la repetición del escenario vivido 60 años atrás, en el cual la joya de la alianza es precisamente el montaje de sistemas de lanzamiento de los misiles Oreshnik en Venezuela, con la adaptabilidad de portar cabezas convencionales, nucleares o múltiples (MIRV) y alcanzar objetivos estadounidenses en menos de veinte minutos desde el Caribe. Su sola presencia transforma la lógica de la seguridad regional e inaugura un panorama donde el tiempo de decisión estratégica se reduce a segundos angustiosos. Sin importar que cualquiera pudiese ignorarlo, el Deja Vú de la crisis de los misiles de 1962 resuena en los pasillos del pentágono.

Esta preocupación tiene motivaciones más que claras: a diferencia de sistemas subsónicos como el Tomahawk, el misil hipersónico Oreshnik representa un salto tecnológico que vuelve obsoletas muchas arquitecturas defensivas. Su velocidad y capacidad de maniobra lo hacen prácticamente invulnerable a la mayoría de las defensas antimisiles actuales, burlando radares y sensores multisectoriales. Como señalan analistas estratégicos en estudios de seguridad internacional, el margen de reacción —antes medido en horas— se acorta a un instante crítico en el que la disuasión tradicional pierde eficacia. El tiempo que antes requería un misil para cruzar el Atlántico se ha convertido en un parpadeo supersónico.

En Washington, la reacción fue inmediata. El 20 de mayo de 2025, la Casa Blanca anunció oficialmente el proyecto Golden Dome, una arquitectura de defensa antimisiles diseñada para proteger el territorio continental estadounidense frente a amenazas emergentes, incluidas las hipersónicas. Con un presupuesto inicial de 175 mil millones de dólares, esta iniciativa contempla un escudo de cuatro capas —una espacial y tres terrestres—, capaz de integrar radares, sensores y sistemas interceptores de nueva generación. Este proyecto estaría en servicio al menos su primera fase para finales del 2027.Paralelamente, el Pentágono confirmó que para diciembre de 2025 entrará en servicio la primera batería de misiles hipersónicos operativa del Ejército de EE. UU., consolidando así una estrategia que busca responder con contundencia al avance ruso y a la eventual presencia de misiles Oreshnik en el Caribe. Mientras todo esto sucede, “China observa en silencio”.

Como lo advierte John J. Mearsheimer en su teoría del realismo ofensivo, las grandes potencias no buscan equilibrio: buscan la supremacía regional que garantice su seguridad estructural. Rusia, que se siente cercada en Europa, proyectaría su poder en el Caribe para reducir la ventaja geográfica de Washington y abrir una segunda línea de presión estratégica. El escenario que se perfila no es el de la Guerra Fría clásica, sino un tablero acelerado por tecnologías que reducen el tiempo de decisión a segundos.

Pero mientras las acciones de nivel estratégico se mueven, el tablero político se agita aún más: el pasado 10 de octubre de 2025, la líder opositora María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por cerca de dos décadas, en favor de la democracia venezolana. El reconocimiento sacudió el relato oficial y provocó reacciones globales: el Parlamento Europeo celebró el fallo, la OEA pidió garantías para su seguridad y el régimen de Maduro descalifico el otorgamiento en una transmisión nacional. Desde la clandestinidad, Machado respondió con serenidad: “el miedo ya cambió de bando”. La visibilidad de la realidad venezolana a nivel mundial no se hizo esperar y hoy el planeta entero sabe y conoce de los actos brutales de la dictadura en Venezuela.

Maduro por su parte envió mensajes a Washington cargados de propuestas económicas que involucrarían la posibilidad de intervenir a través de contratos multimillonarios, en el arco minero del Orinoco, considerado uno de las zonas más ricas del planeta, no solo en derivados fósiles, sino en tierras raras, oro, plata y otros materiales que han hecho de Venezuela irónicamente no solo uno de los países más ricos del mundo, pero al mismo tiempo uno de los que encabeza las listas de naciones con mayores niveles de pobreza y miseria.

La respuesta de Trump fue una negativa rotunda, rompiendo de tajo cualquier tipo de comunicación con caracas. La relativización de la importancia estratégica del petróleo venezolano colisiona ante la autosuficiencia norteamericana gracias al fracking y al Shale Oil (petróleo de esquisto), que ha reducido sensiblemente cerca de un 30% las importaciones estadounidenses de petróleo. Más aún, la estrategia de tumbar la dictadura se hace cada vez mas evidente. El ruido generado por intervenciones en Venezuela por diferentes organismos de inteligencia como la CIA, llevando a cabo derribar los resortes que controlan el régimen, generan pánico en el palacio de Miraflores. La narrativa de restauración democrática en Venezuela y la presión diplomática internacional, se enmarcan en primera instancia, en la ejecución de una presión persistente sumado a una coerción segmentada, que busca una implosión en el régimen Dictatorial de Nicolas Maduro.

La Casa Blanca se enfrenta hoy a una carrera contra el reloj. El anuncio de Moscú sobre la producción en serie de los misiles hipersónicos —armas que acortan dramáticamente los márgenes de reacción y reescriben la lógica de la disuasión— convierte al tiempo en un actor estratégico: cuanto antes se consolide una plataforma de lanzamiento aliada en el Caribe, mayor será la capacidad de Rusia para imponer hechos consumados. En ese escenario, la política deja de ser solo un cálculo de intereses y se transforma en gestión de ventanas de oportunidad; quien logre moverse primero puede torcer el rumbo de la historia. Para Washington, por tanto, no se trata ya únicamente de demostrar voluntad, sino de hacerlo con la celeridad que impone una amenaza que mide su eficacia en segundos. Amén de lo anterior, el teléfono rojo siempre estará abierto y jamás se podrá descartar la relevancia que tiene la cumbre entre los mandatarios para solucionar las tensiones que evoquen el ruido del 1962.

Frente a la cuenta regresiva, la administración Trump se juega un doble órdago: comprimir la agenda militar, diplomática y de inteligencia para forzar el colapso del andamiaje criminal que sostiene al régimen de Maduro y, con ello, desactivar la posibilidad de que el Caribe se convierta en plataforma para capacidades misilísticas que alteren el equilibrio hemisférico. Esta estrategia combina presión sobre flujos financieros y logísticos, operaciones dirigidas contra las redes narcoterroristas y una intensa campaña diplomática para aislar al régimen. El objetivo es ambicioso y peligroso: precipitar una implosión controlada que desmonte la arquitectura de apoyo que vincula a Venezuela con Cuba, Nicaragua y actores extrahemisféricos. Si tiene éxito, el efecto dominó sería estratégico; si fracasa o se precipita sin planificación, la implosión podría devenir en una explosión incontrolada de violencia y fragmentación criminal en la región.

Ante esta disyuntiva, América Latina no puede permanecer en la pasividad o en la doblez táctico-retórica. Los países de la región deben definir con claridad una política colectiva: ampliar mecanismos de coordinación (OEA, CELAC, ONU), activar corredores humanitarios, apoyar la independencia de los mecanismos judiciales y diseñar planes de contención para el desmantelamiento de economías ilícitas que no generen vacíos de poder. La alternativa es peligrosa: la omisión regional facilitaría la consolidación de enclaves autoritarios y la expansión de redes criminales que cruzarían fronteras. La eventual caída o la resistencia prolongada del régimen de Nicolás Maduro no puede ser observada desde la distancia estratégica, sino asumida desde una visión integral de seguridad hemisférica. Si el régimen colapsa, la región deberá responder con una arquitectura coordinada de estabilización política, económica y humanitaria que impida un vacío de poder explotado por redes criminales y actores externos. Si, por el contrario, el régimen resiste bajo el amparo ruso, se impondrá una nueva ecuación geoestratégica que redefinirá la correlación de fuerzas en el Caribe. De suceder lo anterior, China dejará de ser un simple observador