Mucha fuerza, Miguel Uribe

El país entero amaneció estremecido por el intento de asesinato contra nuestro amigo y compañero, el senador Miguel Uribe. Un atentado vil y cobarde, que no solo amenaza su vida, sino todo lo que representa: la valentía de alzar la voz en medio de un gobierno que ha hecho del odio su forma de gobernar. Hoy escribo con el corazón encogido, con rabia, con miedo, pero también con la convicción de que no nos van a callar.

Pero este atentado también es una advertencia, una táctica de miedo. Es una forma de amedrentar a quienes no comulgan con su proyecto político, de sembrar terror para que la oposición no haga política, mientras ellos ganan tiempo y maniobran para impedir que haya elecciones libres en 2026. Pretenden atornillarse en el poder a toda costa. Pero se equivocan: no nos dejaremos intimidar. Vamos a seguir luchando por la libertad, por la democracia, y por devolverle la esperanza a millones de colombianos que hoy se sienten huérfanos de liderazgo, pero no de dignidad.