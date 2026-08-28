La tierra tiembla. El fuego arrasa. El agua desborda sus límites. Las guerras desgarran pueblos. La violencia se instala en lugares donde alguna vez habitó la esperanza. Millones de personas viven desplazadas, atemorizadas o enfrentadas a una incertidumbre que parece no tener explicación.

Despertar para dar una mirada a la espiritualidad, al sentido, a la conciencia y a la esperanza no es un tema apocalíptico. Es un llamado espiritual para transformar nuestro dolor en sabiduría.

No es lo mismo hablar del “fin del mundo” que del “final de los tiempos”. “El final del mundo” habla de destrucción; el “final de los tiempos” puede plantearse como el final de una manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con la existencia.

No necesariamente se acaba el mundo: puede estar terminando una época de inconsciencia, es decir, de vivir en automático, totalmente anestesiados.

¡No es el fin del mundo, es el final de los tiempos!

Hay momentos en la historia en los que el mundo parece hablarnos a gritos. Y frente a todo esto, una pregunta comienza a aparecer, casi inevitablemente:

¿Estamos llegando al final?

Quizás sí.

Pero no necesariamente al final del mundo. Quizás estamos llegando al final de los tiempos. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas.

El fin del mundo supone que todo termina. El final de los tiempos puede significar que una manera de vivir está llegando a su límite.

Tal vez lo que está terminando es una época en la que creímos que podíamos vivir desconectados de nuestra propia alma. Una época en la que confundimos progreso con acumulación, libertad con ausencia de límites, poder con dominio y felicidad con consumo; una época en la que hemos abandonado el espíritu para vivir desde el ego.

Hemos aprendido a conquistar el espacio, pero todavía no sabemos habitar nuestro propio espacio interior, nuestra alma. Tenemos inteligencia artificial, pero seguimos sin saber qué hacer con nuestra inteligencia emocional. Podemos comunicarnos instantáneamente con alguien al otro lado del planeta y, al mismo tiempo, ser incapaces de escuchar al ser humano que tenemos sentado a nuestro lado.

Quizás por eso, en medio del ruido del mundo, está surgiendo un llamado silencioso: Dios nos está gritando a través de fenómenos que nos confrontan y nos asustan.

Es un llamado a regresar a lo esencial. A recuperar la dimensión espiritual que durante demasiado tiempo hemos relegado a un segundo plano.

Espiritualidad no significa necesariamente religión. Significa recordar que el ser humano es algo más que su cuerpo, sus posesiones, sus títulos, sus ideologías o sus circunstancias. Significa volver a preguntarnos quiénes somos cuando todo aquello que creíamos seguro comienza a tambalearse.

Porque cuando la vida nos quita el control, nos obliga a descubrir algo que habíamos olvidado: que no todo puede ser controlado, pero sí puede ser dotado de sentido.

Y aquí aparece una de las grandes enseñanzas de Viktor Frankl: el ser humano puede encontrar un sentido incluso en medio del sufrimiento.

No se trata de romantizar el dolor; no necesitamos catástrofes para crecer, ni debemos convertir la tragedia de otros en una lección espiritual para nuestra comodidad. Se trata de comprender que, aun cuando no podamos elegir lo que ocurre, existe una dimensión de nuestra libertad que permanece: la manera en que respondemos a aquello que nos sucede.

Tal vez ese sea precisamente el llamado espiritual de nuestro tiempo.

No estamos siendo llamados únicamente a sobrevivir. Estamos siendo llamados a despertar, a elevar nuestra conciencia, no para sobrevivir en un mundo vertiginoso, sino para detenernos y comenzar a vivir de una manera diferente.

Hoy te invito a dejar de preguntarte:

“¿Por qué está pasando esto?”

Y comenzar a preguntarte:

“¿Qué está tratando de enseñarnos la humanidad a través de esto?”

Quizás las catástrofes no sean únicamente acontecimientos externos. Quizás también sean espejos de tus catástrofes interiores, las cuales te muestran tu fragilidad, que te recuerda que la vida no está garantizada.

Y, sobre todo, nos recuerdan que ninguna civilización puede sostenerse indefinidamente si pierde su dimensión humana.

Por eso pienso que hay una diferencia fundamental entre esperar “el fin del mundo” y prepararnos para “el final de los tiempos”.

Quien espera el fin del mundo se paraliza. Quien comprende que puede estar terminando un tiempo histórico se pregunta:

¿Qué mundo quiero ayudar a construir después de este?

Quizás estamos viviendo el final de una época de individualismo para entrar —si somos capaces de aprender— en una época de mayor conciencia, espiritualidad, valores y fraternidad. Quizás estamos dejando atrás la cultura del tener para recuperar el valor del ser. Quizás estamos comprendiendo que el verdadero progreso no será solamente tecnológico, sino también espiritual.

Porque una humanidad capaz de llegar a Marte, pero incapaz de amarse a sí misma, seguirá estando perdida.

Y quizá por eso cada uno de nosotros está recibiendo, de una manera distinta, una invitación. Algunos la reciben a través del dolor. Otros, a través de una pérdida. Otros, mediante una enfermedad, una crisis, una ruptura, una pregunta que no consiguen responder. Y otros la reciben simplemente como una sensación interior: la certeza de que ya no quieren seguir viviendo de la misma manera.

Yo llamo a ese momento el despertar del alma o el esclarecimiento interior.

Es ese instante en el que algo dentro de nosotros dice:

Ya no quiero solamente existir. Quiero comprender para qué estoy aquí.

Y cuando esa pregunta aparece, comienza una transformación real. Es entonces cuando comprendes que la sabiduría es dolor curado y trascendido, porque la vida no te duele para que sufras; te duele para que cambies.

Porque elevar la conciencia no significa sentirse superior a los demás. Significa volverse más consciente de nuestra responsabilidad mientras habitamos este tiempo terrenal.

Tal vez el verdadero llamado espiritual de este tiempo no consiste en escapar del mundo, sino en volver al mundo con una conciencia diferente, para salir de nosotros mismos al encuentro de otras almas.

Ser más humanos.

Más compasivos.

Más responsables.

Más capaces de perdonar.

Más capaces de detenernos.

Más capaces de mirar al otro y reconocer que, detrás de cualquier frontera, nacionalidad, ideología o religión, hay alguien que también tiene miedo, que también ama, que también pierde y que también desea vivir.

Quizás eso sea lo que significa realmente el final de los tiempos: el final de un tiempo en el que creíamos que estábamos a salvo por nuestras propias seguridades, sin necesitar de Dios.

No sé si estamos viviendo el fin del mundo. Pero sí creo que estamos viviendo un momento de profunda transición. Y toda transición tiene algo de muerte y algo de nacimiento.

Muere una versión de nosotros y otra espera nacer.

Por eso, frente a las imágenes que nos asustan, frente a las noticias que nos desbordan y frente a la incertidumbre que parece instalarse en nuestro planeta, quisiera proponerte otra mirada.

No la mirada ingenua de quien niega el sufrimiento, sino la mirada esperanzada de quien sabe que, incluso en las épocas más oscuras, el ser humano conserva la posibilidad de elegir qué hacer con la oscuridad y encender su luz interior. A pesar del mundo de tinieblas que nos rodea, nuestra luz interior jamás deja de brillar y es la que nos ilumina el camino cuando no vemos nada y no comprendemos nada.

Quizás no podamos detener todos los terremotos. Quizás no podamos apagar todos los incendios. Quizás no podamos evitar todas las guerras.

Pero podemos comenzar por algo mucho más cercano: podemos transformar el territorio de nuestra propia alma.

Porque quizá el mundo que estamos esperando no tenga que aparecer primero afuera; quizá tenga que comenzar dentro de nosotros.

Y entonces comprenderemos que el final de los tiempos no es necesariamente una sentencia. Puede ser una oportunidad. El cierre de una época. El despertar de una conciencia.

La posibilidad de volver a recordar aquello que, en algún momento del camino, olvidamos: que somos seres espirituales atravesando una experiencia humana y que, mientras haya conciencia, siempre habrá una posibilidad de renacer.

Tal vez no sea el fin del mundo. Tal vez sea el momento de despertar antes de que termine el tiempo que nos fue dado para hacerlo, porque, aunque nos impacte ver a tantas almas que están ascendiendo a la casa de Dios Padre al mismo tiempo, se nos olvida que nosotros también seremos llamados a transitar el mismo camino de muerte y resurrección.

Creo que “el fin del mundo y el final de los tiempos” pueden convertirse en un llamado a que busquemos la “homeostasis del alma”. Así como el cuerpo busca recuperar su equilibrio después de una agresión, quizá la humanidad está atravesando una especie de crisis de conciencia que la obliga a buscar un nuevo equilibrio espiritual. Eso es lo que yo llamo en mis libros y reflexiones “la homeostasis del alma”: nuestra capacidad espiritual de encontrar el equilibrio y de reconstruirnos después del dolor.

Estamos viviendo el final de los tiempos en los que reina el egoísmo y entraremos en una era en la que el alma inmaculada reinará.