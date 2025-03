¡Oh democracia, cuántos abusos se cometen en tu nombre!

Putin fue “muy amable” al decir que, como un gesto, decidía no bombardear instalaciones de infraestructura energética durante treinta días. Además, aceptó que se hiciera un canje de prisioneros, lo que ha sucedido desde las guerras del Peloponeso hasta nuestros días. En fin, aunque que las condiciones de Putin prevalecen, ambos señalaron que las cosas van bien.

Aquí, entre tanto, el presidente toma el camino de incendiar el país porque una comisión del senado no aprobó un proyecto de ley. Eso no ha sucedido en la agitada historia política de nuestra adolorida patria, ya que los mandatarios de todas las tendencias e ideologías han tratado siempre de infundir una sensación de tranquilidad al país.

En América Latina, los casos de coacción para asistir a marchas se han visto en Cuba y en Venezuela. En Cuba, si una persona no asistía a una marcha o una concentración ordenada por el comandante en jefe o por uno sus sucesores, quedaba fichada con su familia para siempre. Si tenía trabajo, lo perdía y el CDR, (Comité de Defensa de la Revolución) del vecindario, se encargaba de acosarlo y hacerle la vida imposible. La única solución: millones de cubanos emigraron.

En Venezuela la situación era aún más compleja. Ya que el riesgo de no asistir a las concentraciones bajo el control de los colectivos y de los círculos bolivarianos, era no solamente no tener acceso a los alimentos distribuidos por los CLAPS y a los medicamentos básicos de aspirina en adelante, sino incluso ir a la cárcel con cualquier pretexto. La alternativa fue que el 25 % de la población, tuvo que salir para sobrevivir.