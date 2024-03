Petro busca un empate frente a la corrupción

Si logran el empate con los que ellos llaman gobiernos de derecha, saben que serán juzgados de una manera más benévola y podrán seguir conservando el falso trono moral que tantos réditos políticos les ha dado. Lo preocupante es que muchos medios de comunicación están cayendo en esa trampa, y ante cada escándalo de corrupción, la frase de cajón es “prometieron el cambio y están haciendo lo mismo”. No se dan cuenta de que, por su falta de rigor en el análisis, le validan la estrategia a Petro, quien tiene muy claro que él y los suyos entraron a saco al gobierno, que el empate les sirve para justificar sus expolios, y que mientras no se repare en el orden de las magnitudes, ese empate los blindara para seguir saqueando a la nación.

¿Y cómo no mencionar el escándalo de los carrotanques de La Guajira? Este es de lejos el robo más descarado de la historia. Petro salió a apagar el incendio forzando el empate cuando dijo “la UNGRD es un desastre desde que se fundó” como si a Olmedo López no lo hubiera nombrado él, como si no hubiera sido financiador de sus campañas como consta en cuentas claras, y como si no fuera su viejo amigo y compañero de luchas en el Polo Democrático. Y ahora simulan una reacción contra tamaño robo atacando al fusible Olmedo López, pero siguen de socios del jefe político que ha movido todos los hilos que es el senador Carlos Trujillo.