Suscribirse
Alejandra Carvajal Reyes Columna Semana

Opinión

Petro en Naciones Unidas: un ridículo más

A este Presidente los grandes actores internacionales simplemente lo ignoran.

Alejandra Carvajal
23 de septiembre de 2025

Ayer, en una de sus intervenciones ante Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Gustavo Petro ha decidido desafiar una vez más a los Estados Unidos, manifestando que se rebela por haber sido descertificado. También acusa desde ese país a Estados Unidos y a la Unión Europea de genocidas, en un claro acto de revancha no sólo por la no certificación sino también por la resolución de un nutrido grupo de más de 355 eurodiputados que condenaron la actual ola de violencia que vive Colombia, así como el auge del narcotráfico, y por supuesto, el asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que todavía nos duele.

Petro está haciendo quedar a Colombia en ridículo en el exterior. Auguro que el discurso que dará hoy en Naciones Unidas será bochornoso para la patria. Es más, también me atrevo a predecir que muchas personas pensarán que está bajo los efectos de sustancias alucinógenas, y que esta no es una teoría descartable teniendo en cuenta que contrario a su homólogo en Chile, no ha querido hacerse público ningún examen que pruebe que no consume estupefacientes.

En materia internacional, de nuevo errático, insistió en que China debería garantizar un destacamento en Gaza, ya que, según él, Europa se había rendido ante Hitler, en una clara alusión al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Será que Petro no se ha dado cuenta de que China tampoco se lo toma en serio?

Nuestra política internacional quedó reducida a intrigas en Doha por parte del gobierno y el Clan del Golfo, y la posición de Petro sobre Palestina. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo públicamente que su país “está listo para hacer todo lo necesario” para apoyar a la Argentina de Milei, manifestando además que “todas las opciones están sobre la mesa” para estabilizar la economía de ese país.

Hoy en la reunión de Naciones Unidas veremos a un Petro deslucido, que le habla a su electorado en Colombia, pero no a los grandes actores internacionales. Estoy segura de que veremos muchas sillas vacías cuando Petro intervenga, como ya ha sucedido en todas las ocasiones que ha asistido a ese recinto, con la diferencia de que ahora sí podemos estar seguros qué los delegados de otros países se levantarán de sus asientos con tal de no tener que oír a un líder errático, como bien lo calificaría Marco Rubio.

Otra cosa de la cual estoy segura hablará frente a la Asamblea, es de lo conveniente que es legalizar las drogas. Ahí de nuevo se dirigirá a su electorado, es decir, no solo a los nadies, las nadies y los ninis, sino a sus amigos del “Pacto de la Picota” que en versión “recargada”, piensa reencauchar la señora Verónica Alcocer, que llegó de Suecia a visitar directamente a sus amigos presos en las cárceles del país.

Si de algo sirve, pido disculpas en nombre de Colombia a la comunidad internacional por el ridículo cometido durante estos tres años de gobierno Petro. Espero pronto volvamos a fortalecer nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos, así como con el continente Europeo, y que pronto se pase la página y Colombia deje vitorear a las autocracias como la de Venezuela, Cuba e Irán, así como a grupos terroristas como Hamás, que ha sido lo que ha hecho esta administración desde que empezó.

También espero que pronto se restablezcan nuestras relaciones con Israel, enclave de la democracia en Oriente Medio, país en el que sus ciudadanos pueden protestar con garantías y libertad, incluso sobre el conflicto en Gaza, lo cual no ocurre en Irán o Palestina, donde los ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGTV, esos que el progresismo tanto protege, son encarcelados o fusilados.

Otra cosa que deseo que suceda es que los funcionarios públicos de Colombia que se destaquen en el exterior lo hagan por traer bienestar a nuestro país, no como el señor Carlos Ramón Gonzáles, uno de los hombres más cercanos a Petro y a Claudia López que hoy brilla fuera de Colombia por tener una circular roja de la Interpol.

A estas alturas uno se pregunta ¿Cuál será el siguiente funcionario de esta administración en tener circular roja de la Interpol? Nicolás Maduro, en una carta enviada recientemente al presidente Donald Trump, advirtió que Colombia exportaba más drogas ilegales que Venezuela, frente a lo que me surge este interrogante: ¿será que la cosa va por ahí? ¿será por eso que se pararon las extradiciones de varios capos del narcotráfico a los Estados Unidos? ¿Habrá temor en Casa de Nariño de que se diga en una Corte de Nueva York o Miami algo “inapropiado”?

Ojalá pronto termine esta mala hora. Por el bien de Colombia, de la región, y del mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió el papá de Maleja Restrepo; la presentadora lo despidió con doloroso mensaje: “Me fui dejando un pedazo de mi alma”

2. Fiscal de caso Nicolás Petro ganó el pulso. Retiran el apoyo que le habían “impuesto” y que ponía en riesgo su independencia

3. Habló alias Fritanga y contó la verdad del vínculo que lo unía con B King tras su muerte: aclaró tema desde la cárcel

4. Taylor Swift lanza su propia emisora en SiriusXM: “Taylor’s Channel 13” con música exclusiva y estreno de The Life of a Showgirl

5. ¿Amenaza en la Asamblea de la ONU? Servicio Secreto frustra un complot para colapsar la red celular de Nueva York

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OpiniónAlejandra CarvajalColumna Alejandra Carvajal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.