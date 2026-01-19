Petro en Washington: una visita sin margen de maniobra

La visita a Washington puede entenderse menos como un gesto de liderazgo o autonomía diplomática y más como la confirmación de una relación claramente asimétrica, en la que la iniciativa estratégica permanece en manos de Estados Unidos. El encuentro se da en un contexto de debilidad política interna y margen de maniobra reducido, lo que condiciona tanto la agenda como el tono del diálogo. En ese marco, la retórica de confrontación cede ante la realidad del poder y el acercamiento parece responder, sobre todo, a la necesidad de gestionar presiones externas y atenuar posibles exigencias en materia de narcotráfico, seguridad regional y cooperación estratégica, así como a contener los efectos políticos de las tensiones que rodean al actual gobierno y que podrían incidir en su proyección futura.

La inconsistencia del comportamiento del presidente Petro quedó expuesta de forma contundente: el mismo día en que había convocado una movilización nacional contra Estados Unidos, horas antes buscó un acercamiento directo con Washington. En un lapso mínimo pasó del fervor del antagonismo ideológico a los elogios hacia Trump, desconcertando incluso a sus propios simpatizantes. Este viraje no solo vació de contenido una de sus banderas discursivas más recurrentes, sino que dejó en evidencia un relato flexible, guiado más por la coyuntura que por convicciones estratégicas firmes.

Aunque pueden señalarse ciertas coincidencias entre ambos líderes en cuanto a estilos personales fuertes y rasgos de imprevisibilidad —más marcados en el caso de Trump—, la distancia se vuelve insalvable cuando se pasa de la retórica a la acción. Trump actúa como un líder pragmático, enfocado en resultados tangibles y en relaciones internacionales sustentadas en costos y beneficios claramente cuantificables.

Petro, en contraste, parece atrapado en una secuencia de contradicciones y mensajes erráticos, propios de un proyecto político visiblemente desgastado y con señales inequívocas de fracaso. Así las cosas, lejos de proyectar ganancias políticas, el presidente se enfrenta a una realidad inevitable: desde Washington seguramente recibirá demandas estrictas y no negociables en asuntos de alto valor estratégico para Estados Unidos y, probablemente, se verá obligado a asumir, en el escaso tiempo que le resta, aquellas decisiones que evitó o aplazó durante más de tres años y medio de gobierno.

Desde un plano prospectivo, es posible que las exigencias de Washington apunten a resultados concretos y verificables. Entre los escenarios más esperados se encuentra la presión para una confrontación decidida contra todas las organizaciones criminales, sin concesiones ni ambigüedades políticas; el despliegue de operaciones sostenidas frente a los grupos armados ilegales; la reactivación de la fumigación de cultivos ilícitos bajo criterios técnicos, jurídicos y ambientales; y una revisión de las restricciones a la extradición de grandes capos del narcotráfico, mecanismo que Estados Unidos considera central en su estrategia contra el crimen transnacional, entre otras.

En esa misma línea, el mensaje que podría enviar Washington se perfila como una advertencia inequívoca: no habrá tolerancia alguna frente a negociaciones encubiertas con organizaciones como el Clan del Golfo, ya catalogado por Estados Unidos como grupo terrorista.

Pero quizá el aspecto más urgente y sensible sea la exigencia —planteada como condición ineludible— de garantizar procesos electorales libres, transparentes y plenamente verificables, sin interferencia de estructuras armadas que, a través de la intimidación, el control territorial o la compra de votos, continúan erosionando la legitimidad democrática. Esta advertencia vendría acompañada de un énfasis claro e inequívoco en la obligación de respetar las reglas del sistema democrático y los resultados que surjan de las urnas, sin excepciones ni márgenes de ambigüedad.

El caso venezolano, por sí solo, transmite un mensaje contundente. Estados Unidos no admite —ni siquiera bajo la forma de sospecha— alianzas inconvenientes con países sancionados o bajo investigación, ni vínculos que, en contubernio con organizaciones criminales, puedan comprometer sus intereses nacionales, hoy reforzados bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional. Este punto resulta absolutamente innegociable. En consecuencia, es previsible que Washington espere de Colombia un papel activo en la restauración de la democracia en Venezuela, pero sin ambigüedades ideológicas ni iniciativas unilaterales, y siempre dentro de parámetros, condiciones y directrices claramente fijadas por Estados Unidos.

Asimismo, cualquier información que presente el Gobierno colombiano deberá corresponder fielmente a la realidad operativa del país. El aparato institucional estadounidense opera bajo altos niveles de especialización y verificación técnica, contrastando datos con inteligencia propia, informes multilaterales y fuentes aliadas. En ese contexto, intentar maquillar cifras o acomodar narrativas resulta no solo ineficaz, sino contraproducente, pues Washington no evalúa discursos ni intenciones, sino resultados comprobables. Cualquier incoherencia entre el relato oficial y la información que ya manejan sus agencias no hará sino profundizar la desconfianza y endurecer las exigencias.

El abrupto giro del presidente Petro, al desmontar su narrativa antiestadounidense, podría tener, además, una consecuencia política de alto impacto interno: deja al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, atrapado en una seria inconsistencia estratégica. Cepeda había estructurado parte de su proyección electoral sobre la confrontación con Washington, pero ahora se ve forzado a sostener ese discurso sin el respaldo de su principal referente político ni de un gobierno que ha optado, en los hechos, por el repliegue y la conciliación. Esta fisura no solo desorienta a su base electoral, sino que deteriora su credibilidad y limita su capacidad de crecimiento hacia sectores moderados, convirtiéndose en uno de los factores más determinantes que podrían frustrar sus aspiraciones presidenciales.

En síntesis, la visita de Gustavo Petro a Donald Trump no responde a una política de Estado ni inaugura un giro sustancial en la política exterior colombiana. Es la confirmación del fracaso de una diplomacia ideologizada que confundió el discurso con el poder y la retórica con los resultados. No habrá negociación entre iguales, sino imposición de condiciones frente a un gobierno sin tiempo, sin margen y con una credibilidad debilitada. Esta visita quedará registrada como el cierre forzado de un ciclo político que postergó decisiones fundamentales y terminó pagando, de manera inevitable, el costo de la improvisación y las concesiones.